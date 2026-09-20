Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406TF дуб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
табачный дуб
Основной материал
МДФ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%495 990 руб. 532 440 руб.
В наличии
Код товара: 541919
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
495 990 руб. -7%
532 440 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
нет
Ориентация
левая
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
текстурированный шпон
Покрытие фасада
текстурированный шпон
Страна производства
Германия
Цвет изделия
табачный дуб
Основной материал
МДФ
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Организация внутреннего пространства (описание)
2 отделения, 2 ящика, 3 полки
Открытые полки
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.55х0.4х0.35
Вес, кг.
51
Описание товара Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406TF дуб
Выбор искушенных и чувственных: коллекция в стиле Dynamic Organic, вдохновленная природными органическими формами, доведенными до совершенства человеком. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада представляет собой не только ультрамодное, но и технологически сложное решение, которое под силу воплотить лишь единицам фабрик во всем мире. Абсолютное единство форм с другими продуктами коллекции. Непревзойденная функциональность: удобные и стильные дополнительные металлические полочки в дверцах. Самое мягкое открытие и закрытие в классе: направляющие скрытого монтажа с системой мягкого закрывания Soft-Close.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
нет
Ориентация
левая
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
текстурированный шпон
Покрытие фасада
текстурированный шпон
Страна производства
Германия
Цвет изделия
табачный дуб
Основной материал
МДФ
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
нет
Развернуть
Материал боковин
МДФ
Организация внутреннего пространства (описание)
2 отделения, 2 ящика, 3 полки
Открытые полки
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Страна производитель
Китай
Выбор искушенных и чувственных: коллекция в стиле Dynamic Organic, вдохновленная природными органическими формами, доведенными до совершенства человеком. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада представляет собой не только ультрамодное, но и технологически сложное решение, которое под силу воплотить лишь единицам фабрик во всем мире. Абсолютное единство форм с другими продуктами коллекции. Непревзойденная функциональность: удобные и стильные дополнительные металлические полочки в дверцах. Самое мягкое открытие и закрытие в классе: направляющие скрытого монтажа с системой мягкого закрывания Soft-Close.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406TF дуб - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 495990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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