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Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406NF орех купить с доставкой в Москве
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Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406NF орех

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Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406NF орех - фото 1
Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406NF орех - фото 2
Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406NF орех - фото 3
Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406NF орех - фото 4
Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406NF орех - фото 5
Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406NF орех - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
орех
Основной материал
ЛДСП
  • Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406NF орех - фото 1
  • Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406NF орех - фото 2
  • Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406NF орех - фото 3
  • Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406NF орех - фото 4
  • Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406NF орех - фото 5
  • Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406NF орех - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
495 990 руб.  532 440 руб. 
Начислим 29760 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541918
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406NF орех
495 990 руб. -7%
532 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sensation
filter_none Товар входит в коллекцию Sensation

Коллекция Sensation


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
нет
Ориентация
левая
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
текстурированный шпон
Покрытие фасада
текстурированный шпон
Страна производства
Германия
Цвет изделия
орех
Основной материал
ЛДСП
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
нет
Материал боковин
ЛДСП
Организация внутреннего пространства (описание)
2 отделения, 2 ящика, 3 полки
Открытые полки
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.55х0.4х0.35
Вес, кг.
51

Описание товара Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406NF орех

Выбор искушенных и чувственных: коллекция в стиле Dynamic Organic, вдохновленная природными органическими формами, доведенными до совершенства человеком. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада представляет собой не только ультрамодное, но и технологически сложное решение, которое под силу воплотить лишь единицам фабрик во всем мире. Абсолютное единство форм с другими продуктами коллекции. Непревзойденная функциональность: удобные и стильные дополнительные металлические полочки в дверцах. Самое мягкое открытие и закрытие в классе: направляющие скрытого монтажа с системой мягкого закрывания Soft-Close.

Отзывы о товаре Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406NF орех




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
нет
Ориентация
левая
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
текстурированный шпон
Покрытие фасада
текстурированный шпон
Страна производства
Германия
Цвет изделия
орех
Основной материал
ЛДСП
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
нет
Развернуть
Материал боковин
ЛДСП
Организация внутреннего пространства (описание)
2 отделения, 2 ящика, 3 полки
Открытые полки
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Выбор искушенных и чувственных: коллекция в стиле Dynamic Organic, вдохновленная природными органическими формами, доведенными до совершенства человеком. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада представляет собой не только ультрамодное, но и технологически сложное решение, которое под силу воплотить лишь единицам фабрик во всем мире. Абсолютное единство форм с другими продуктами коллекции. Непревзойденная функциональность: удобные и стильные дополнительные металлические полочки в дверцах. Самое мягкое открытие и закрытие в классе: направляющие скрытого монтажа с системой мягкого закрывания Soft-Close.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф-колонна подвесной левый 40см AM.PM Sensation M30CHL0406NF орех - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 495990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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