Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306WG белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
ЛДСП влагостойкий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541912
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
ЛДСП
Зеркало с полочкой
нет
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
ламинация
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
полки
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
ЛДСП влагостойкий
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
да, две опорные ножки
Материал боковин
ЛДСП влагостойкий
Организация внутреннего пространства (описание)
2 отделения, 3 полки
Открытые полки
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.9х0.32х0.3
Вес, кг.
25
Описание товара Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306WG белый
Современный европейский дизайн от DanelonMeroni (Великобритания/Италия). Повышенная влагостойкость мебели: окрашенные в 7 слоев поверхности мебели в цвете белый глянец, влагостойкая плита мебели в цвете светлый дуб.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
ЛДСП
Зеркало с полочкой
нет
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
ламинация
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
полки
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
ЛДСП влагостойкий
Развернуть
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
да, две опорные ножки
Материал боковин
ЛДСП влагостойкий
Организация внутреннего пространства (описание)
2 отделения, 3 полки
Открытые полки
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Страна производитель
Китай
Современный европейский дизайн от DanelonMeroni (Великобритания/Италия). Повышенная влагостойкость мебели: окрашенные в 7 слоев поверхности мебели в цвете белый глянец, влагостойкая плита мебели в цвете светлый дуб.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306WG белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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