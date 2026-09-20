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Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306WG белый купить с доставкой в Москве
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Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306WG белый

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Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306WG белый - фото 1
Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306WG белый - фото 2
Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306WG белый - фото 3
Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306WG белый - фото 4
Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306WG белый - фото 5
Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306WG белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
ЛДСП влагостойкий
  • Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306WG белый - фото 1
  • Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306WG белый - фото 2
  • Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306WG белый - фото 3
  • Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306WG белый - фото 4
  • Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306WG белый - фото 5
  • Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306WG белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541912
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
ЛДСП
Зеркало с полочкой
нет
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
ламинация
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
полки
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
ЛДСП влагостойкий
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
да, две опорные ножки
Материал боковин
ЛДСП влагостойкий
Организация внутреннего пространства (описание)
2 отделения, 3 полки
Открытые полки
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.9х0.32х0.3
Вес, кг.
25

Описание товара Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306WG белый

Современный европейский дизайн от DanelonMeroni (Великобритания/Италия). Повышенная влагостойкость мебели: окрашенные в 7 слоев поверхности мебели в цвете белый глянец, влагостойкая плита мебели в цвете светлый дуб.

Отзывы о товаре Шкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem S M91CSR0306WG белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
ЛДСП
Зеркало с полочкой
нет
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
ламинация
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
полки
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
ЛДСП влагостойкий
Развернуть
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
да, две опорные ножки
Материал боковин
ЛДСП влагостойкий
Организация внутреннего пространства (описание)
2 отделения, 3 полки
Открытые полки
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Современный европейский дизайн от DanelonMeroni (Великобритания/Италия). Повышенная влагостойкость мебели: окрашенные в 7 слоев поверхности мебели в цвете белый глянец, влагостойкая плита мебели в цвете светлый дуб.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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