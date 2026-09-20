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Шкаф-колонна напольный левый 30см AM.PM Gem M90CSL0306WG белый купить с доставкой в Москве
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Шкаф-колонна напольный левый 30см AM.PM Gem M90CSL0306WG белый

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Шкаф-колонна напольный левый 30см AM.PM Gem M90CSL0306WG белый - фото 1
Шкаф-колонна напольный левый 30см AM.PM Gem M90CSL0306WG белый - фото 2
Шкаф-колонна напольный левый 30см AM.PM Gem M90CSL0306WG белый - фото 3
Шкаф-колонна напольный левый 30см AM.PM Gem M90CSL0306WG белый - фото 4
Шкаф-колонна напольный левый 30см AM.PM Gem M90CSL0306WG белый - фото 5
Шкаф-колонна напольный левый 30см AM.PM Gem M90CSL0306WG белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
ДСП
  • Шкаф-колонна напольный левый 30см AM.PM Gem M90CSL0306WG белый - фото 1
  • Шкаф-колонна напольный левый 30см AM.PM Gem M90CSL0306WG белый - фото 2
  • Шкаф-колонна напольный левый 30см AM.PM Gem M90CSL0306WG белый - фото 3
  • Шкаф-колонна напольный левый 30см AM.PM Gem M90CSL0306WG белый - фото 4
  • Шкаф-колонна напольный левый 30см AM.PM Gem M90CSL0306WG белый - фото 5
  • Шкаф-колонна напольный левый 30см AM.PM Gem M90CSL0306WG белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
28 590 руб.  30 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541906
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Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
нет
Ориентация
левая
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
полки
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
ДСП
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
да, две опорные ножки
Материал боковин
ДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
2 отделения, 3 полки
Открытые полки
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.9х0.32х0.3
Вес, кг.
24

Описание товара Шкаф-колонна напольный левый 30см AM.PM Gem M90CSL0306WG белый

Впервые в доступном сегменте: фурнитура push-to-open последнего поколения. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).

Отзывы о товаре Шкаф-колонна напольный левый 30см AM.PM Gem M90CSL0306WG белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
нет
Ориентация
левая
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
полки
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
ДСП
Бельевая корзина
нет
Развернуть
Комплект ножек
да, две опорные ножки
Материал боковин
ДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
2 отделения, 3 полки
Открытые полки
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Впервые в доступном сегменте: фурнитура push-to-open последнего поколения. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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