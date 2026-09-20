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Шкаф-колонна на ножках, универсальный, 30 см RedBlu by Damixa Palace One M41CSR0303WG, цвет: белый, купить с доставкой в Москве
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Шкаф-колонна на ножках, универсальный, 30 см RedBlu by Damixa Palace One M41CSR0303WG, цвет: белый,

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Шкаф-колонна на ножках, универсальный, 30 см RedBlu by Damixa Palace One M41CSR0303WG, цвет: белый, глянец, шт - фото 1
Шкаф-колонна на ножках, универсальный, 30 см RedBlu by Damixa Palace One M41CSR0303WG, цвет: белый, глянец, шт - фото 2
Шкаф-колонна на ножках, универсальный, 30 см RedBlu by Damixa Palace One M41CSR0303WG, цвет: белый, глянец, шт - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый глянец
Цвет фурнитуры
Хром
  • Шкаф-колонна на ножках, универсальный, 30 см RedBlu by Damixa Palace One M41CSR0303WG, цвет: белый, глянец, шт - фото 1
  • Шкаф-колонна на ножках, универсальный, 30 см RedBlu by Damixa Palace One M41CSR0303WG, цвет: белый, глянец, шт - фото 2
  • Шкаф-колонна на ножках, универсальный, 30 см RedBlu by Damixa Palace One M41CSR0303WG, цвет: белый, глянец, шт - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 690 руб. 
Начислим 2142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541905
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф-колонна на ножках, универсальный, 30 см RedBlu by Damixa Palace One M41CSR0303WG, цвет: белый,
35 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
ЛДСП
Зеркало с полочкой
нет
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
ламинация
Покрытие фасада
эмаль глянцевая
Страна производства
Дания
Цвет изделия
белый глянец
Цвет фурнитуры
Хром
Бельевая корзина
да
Количество ящиков
1
Комплект ножек
да, две опорные ножки
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
3 отсека: обычный отсек с полками и распашной дверцей, выдвижной ящик и нижний отсек с корзиной
Открытые полки
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.9х0.33х0.3
Вес, кг.
30

Описание товара Шкаф-колонна на ножках, универсальный, 30 см RedBlu by Damixa Palace One M41CSR0303WG, цвет: белый,

Многофункциональный шкаф-колонна для ванной комнаты сможет решить многие проблемы организации пространства и сохранения порядка. Размер шкафа 1900 х 300 мм, глубина 330 мм. Шкаф изготовлен из ЛДСП с глянцевым покрытием, не подверженным воздействию влаги и ультрафиолета. Три удобных отсека для хранения вещей: обычный отсек с полками и распашной дверцей, выдвижной ящик и нижний отсек с корзиной. Шкаф-колонна стоит на ножках, обеспечивая легкое поддержание чистоты напольного покрытия.

Отзывы о товаре Шкаф-колонна на ножках, универсальный, 30 см RedBlu by Damixa Palace One M41CSR0303WG, цвет: белый,




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
ЛДСП
Зеркало с полочкой
нет
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
ламинация
Покрытие фасада
эмаль глянцевая
Страна производства
Дания
Цвет изделия
белый глянец
Цвет фурнитуры
Хром
Бельевая корзина
да
Развернуть
Количество ящиков
1
Комплект ножек
да, две опорные ножки
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
3 отсека: обычный отсек с полками и распашной дверцей, выдвижной ящик и нижний отсек с корзиной
Открытые полки
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональный шкаф-колонна для ванной комнаты сможет решить многие проблемы организации пространства и сохранения порядка. Размер шкафа 1900 х 300 мм, глубина 330 мм. Шкаф изготовлен из ЛДСП с глянцевым покрытием, не подверженным воздействию влаги и ультрафиолета. Три удобных отсека для хранения вещей: обычный отсек с полками и распашной дверцей, выдвижной ящик и нижний отсек с корзиной. Шкаф-колонна стоит на ножках, обеспечивая легкое поддержание чистоты напольного покрытия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф-колонна на ножках, универсальный, 30 см RedBlu by Damixa Palace One M41CSR0303WG, цвет: белый, - стоимость товара 35690 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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