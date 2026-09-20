Шкаф-колонна на ножках, универсальный, 30 см RedBlu by Damixa Palace One M41CSR0303WG, цвет: белый,
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый глянец
Цвет фурнитуры
Хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 690 руб.
В наличии
Код товара: 541905
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Загружаем...
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Загружаем...
35 690 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
ЛДСП
Зеркало с полочкой
нет
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
ламинация
Покрытие фасада
эмаль глянцевая
Страна производства
Дания
Цвет изделия
белый глянец
Цвет фурнитуры
Хром
Бельевая корзина
да
Количество ящиков
1
Комплект ножек
да, две опорные ножки
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
3 отсека: обычный отсек с полками и распашной дверцей, выдвижной ящик и нижний отсек с корзиной
Открытые полки
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.9х0.33х0.3
Вес, кг.
30
Описание товара Шкаф-колонна на ножках, универсальный, 30 см RedBlu by Damixa Palace One M41CSR0303WG, цвет: белый,
Многофункциональный шкаф-колонна для ванной комнаты сможет решить многие проблемы организации пространства и сохранения порядка. Размер шкафа 1900 х 300 мм, глубина 330 мм. Шкаф изготовлен из ЛДСП с глянцевым покрытием, не подверженным воздействию влаги и ультрафиолета. Три удобных отсека для хранения вещей: обычный отсек с полками и распашной дверцей, выдвижной ящик и нижний отсек с корзиной. Шкаф-колонна стоит на ножках, обеспечивая легкое поддержание чистоты напольного покрытия.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
ЛДСП
Зеркало с полочкой
нет
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
ламинация
Покрытие фасада
эмаль глянцевая
Страна производства
Дания
Цвет изделия
белый глянец
Цвет фурнитуры
Хром
Бельевая корзина
да
Развернуть
Количество ящиков
1
Комплект ножек
да, две опорные ножки
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
3 отсека: обычный отсек с полками и распашной дверцей, выдвижной ящик и нижний отсек с корзиной
Открытые полки
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Страна производитель
Китай
Многофункциональный шкаф-колонна для ванной комнаты сможет решить многие проблемы организации пространства и сохранения порядка. Размер шкафа 1900 х 300 мм, глубина 330 мм. Шкаф изготовлен из ЛДСП с глянцевым покрытием, не подверженным воздействию влаги и ультрафиолета. Три удобных отсека для хранения вещей: обычный отсек с полками и распашной дверцей, выдвижной ящик и нижний отсек с корзиной. Шкаф-колонна стоит на ножках, обеспечивая легкое поддержание чистоты напольного покрытия.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Шкаф-колонна на ножках, универсальный, 30 см RedBlu by Damixa Palace One M41CSR0303WG, цвет: белый, - стоимость товара 35690 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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