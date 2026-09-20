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Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM X-Joy M85AMOX0801WG купить с доставкой в Москве
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Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM X-Joy M85AMOX0801WG

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Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM X-Joy M85AMOX0801WG - фото 1
Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM X-Joy M85AMOX0801WG - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
серебристый
  • Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM X-Joy M85AMOX0801WG - фото 1
  • Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM X-Joy M85AMOX0801WG - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541891
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Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
нет
Подсветка в комплекте
да
Страна производства
Германия
Цвет изделия
серебристый
Материал боковин
пластик
Открытые полки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х77х3
Вес, кг.
9

Описание товара Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM X-Joy M85AMOX0801WG

Ультрамодный универсальный дизайн зеркал от собственной студии дизайна AM PM Design подойдет к интерьеру любой ванной комнаты. Яркая контурная LED-подсветка обеспечивает отличное рассеянное освещение и отсутствие теней. Срок службы светодиодов составляет более 30 000 часов. Сенсорный выключатель Touchless – никаких отпечатков на зеркальном полотне! Свет включается легким взмахом руки, функция диммирования позволяет регулировать яркость жестом. Гарантия 3 года.

Отзывы о товаре Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM X-Joy M85AMOX0801WG




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
нет
Подсветка в комплекте
да
Страна производства
Германия
Цвет изделия
серебристый
Материал боковин
пластик
Открытые полки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ультрамодный универсальный дизайн зеркал от собственной студии дизайна AM PM Design подойдет к интерьеру любой ванной комнаты. Яркая контурная LED-подсветка обеспечивает отличное рассеянное освещение и отсутствие теней. Срок службы светодиодов составляет более 30 000 часов. Сенсорный выключатель Touchless – никаких отпечатков на зеркальном полотне! Свет включается легким взмахом руки, функция диммирования позволяет регулировать яркость жестом. Гарантия 3 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM X-Joy M85AMOX0801WG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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