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Зеркало настенное с LED-подсветкой 80см AM.PM Gem M91AMOX0801WG купить с доставкой в Москве
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Зеркало настенное с LED-подсветкой 80см AM.PM Gem M91AMOX0801WG

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Зеркало настенное с LED-подсветкой 80см AM.PM Gem M91AMOX0801WG - фото 1
Зеркало настенное с LED-подсветкой 80см AM.PM Gem M91AMOX0801WG - фото 2
Зеркало настенное с LED-подсветкой 80см AM.PM Gem M91AMOX0801WG - фото 3
Зеркало настенное с LED-подсветкой 80см AM.PM Gem M91AMOX0801WG - фото 4
Зеркало настенное с LED-подсветкой 80см AM.PM Gem M91AMOX0801WG - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
серебристый
  • Зеркало настенное с LED-подсветкой 80см AM.PM Gem M91AMOX0801WG - фото 1
  • Зеркало настенное с LED-подсветкой 80см AM.PM Gem M91AMOX0801WG - фото 2
  • Зеркало настенное с LED-подсветкой 80см AM.PM Gem M91AMOX0801WG - фото 3
  • Зеркало настенное с LED-подсветкой 80см AM.PM Gem M91AMOX0801WG - фото 4
  • Зеркало настенное с LED-подсветкой 80см AM.PM Gem M91AMOX0801WG - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541889
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Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
нет
Подсветка в комплекте
да
Страна производства
Германия
Цвет изделия
серебристый
Материал боковин
пластик
Открытые полки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х70х3
Вес, кг.
8

Описание товара Зеркало настенное с LED-подсветкой 80см AM.PM Gem M91AMOX0801WG

Ультрамодный лаконичный дизайн зеркал Gem от собственной студии дизайна AM PM Design подойдет к интерьеру любой ванной комнаты. Усиленная LED-подсветка по периметру обеспечивает отличное рассеянное освещение и отсутствие теней. Срок службы светодиодов составляет более 30 000 часов. Скрытый механический выключатель сохраняет эстетическую целостность дизайна зеркала, а также гарантирует отсутствие отпечатков пальцев на зеркальном полотне. Зеркальное полотно премиального качества производства Бельгии. Гарантия 3 года.

Отзывы о товаре Зеркало настенное с LED-подсветкой 80см AM.PM Gem M91AMOX0801WG




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
нет
Подсветка в комплекте
да
Страна производства
Германия
Цвет изделия
серебристый
Материал боковин
пластик
Открытые полки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ультрамодный лаконичный дизайн зеркал Gem от собственной студии дизайна AM PM Design подойдет к интерьеру любой ванной комнаты. Усиленная LED-подсветка по периметру обеспечивает отличное рассеянное освещение и отсутствие теней. Срок службы светодиодов составляет более 30 000 часов. Скрытый механический выключатель сохраняет эстетическую целостность дизайна зеркала, а также гарантирует отсутствие отпечатков пальцев на зеркальном полотне. Зеркальное полотно премиального качества производства Бельгии. Гарантия 3 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркало настенное с LED-подсветкой 80см AM.PM Gem M91AMOX0801WG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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