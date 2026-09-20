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Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM Like F8002700 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM Like F8002700 хром

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Смеситель для умывальника с повор. изливом AM.PM Like F8002700 хром - фото 1
Смеситель для умывальника с повор. изливом AM.PM Like F8002700 хром - фото 2
Смеситель для умывальника с повор. изливом AM.PM Like F8002700 хром - фото 3
Смеситель для умывальника с повор. изливом AM.PM Like F8002700 хром - фото 4
Смеситель для умывальника с повор. изливом AM.PM Like F8002700 хром - фото 5
Смеситель для умывальника с повор. изливом AM.PM Like F8002700 хром - фото 6
Смеситель для умывальника с повор. изливом AM.PM Like F8002700 хром - фото 7
Смеситель для умывальника с повор. изливом AM.PM Like F8002700 хром - фото 8
Смеситель для умывальника с повор. изливом AM.PM Like F8002700 хром - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
173
Длина излива
135
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для умывальника с повор. изливом AM.PM Like F8002700 хром - фото 1
  • Смеситель для умывальника с повор. изливом AM.PM Like F8002700 хром - фото 2
  • Смеситель для умывальника с повор. изливом AM.PM Like F8002700 хром - фото 3
  • Смеситель для умывальника с повор. изливом AM.PM Like F8002700 хром - фото 4
  • Смеситель для умывальника с повор. изливом AM.PM Like F8002700 хром - фото 5
  • Смеситель для умывальника с повор. изливом AM.PM Like F8002700 хром - фото 6
  • Смеситель для умывальника с повор. изливом AM.PM Like F8002700 хром - фото 7
  • Смеситель для умывальника с повор. изливом AM.PM Like F8002700 хром - фото 8
  • Смеситель для умывальника с повор. изливом AM.PM Like F8002700 хром - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
10 690 руб.  11 610 руб. 
Начислим 642 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541832
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM Like F8002700 хром
10 690 руб. -8%
11 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
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Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для умывальника
Высота, см
7.4
Длина, м
26.8
Страна бренда
Германия
Ширина, см
18.7
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
173
Длина излива
135
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционный
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х6
Вес, кг.
1.1

Описание товара Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM Like F8002700 хром

Эксклюзивная разработка: смеситель в ванную для раковины со специально спроектированным для AM PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Смеситель для раковины латунь с высоким изливом имеет утонченный вид и идеально подойдет для раковины с глубокой чашей, а благодаря обширной зоне движения ручки кран смеситель для раковины максимально прост в управлении температурой воды.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM Like F8002700 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для умывальника
Высота, см
7.4
Длина, м
26.8
Страна бренда
Германия
Ширина, см
18.7
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Развернуть
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
173
Длина излива
135
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционный
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Эксклюзивная разработка: смеситель в ванную для раковины со специально спроектированным для AM PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Смеситель для раковины латунь с высоким изливом имеет утонченный вид и идеально подойдет для раковины с глубокой чашей, а благодаря обширной зоне движения ручки кран смеситель для раковины максимально прост в управлении температурой воды.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM Like F8002700 хром - купить по цене 10690 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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