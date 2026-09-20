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Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 270210000 купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 270210000

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Смеситель для умывальника RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 270210000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541825
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Характеристики

Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Смесители для умывальника
Размеры в упаковке, см
26х22х7
Вес, кг.
1.4

Описание товара Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 270210000

Смесители Neo Classic - это исключительный дизайн и точнейшие технологии, знак выдающегося качества Damixa. Коллекция идеально подойдет тем, кто неравнодушен к эстетике прошлого, но всегда смотрит в будущее, поскольку ее дизайн сохранит свою актуальность на десятилетия вперед. Сантехника как произведение искусства: утонченный излив, оригинальные ручки крестообразной формы и тщательно сбалансированные пропорции. Глубина цвета: оттенок Nickel смотрится стильно и отлично сочетается с другими предметами интерьера. Уникальное покрытие: окрашивание смесителя выполнено по технологии Neo Matt - матовая поверхность с легким металлическим отблеском. Идеальное управление: керамические кран-буксы гарантируют ультраплавный ход ручек и оптимальную регулировку потока и температуры воды. Экономия ресурса: уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход воды практически в два раза.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 270210000




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Смесители для умывальника
Описание
Смесители Neo Classic - это исключительный дизайн и точнейшие технологии, знак выдающегося качества Damixa. Коллекция идеально подойдет тем, кто неравнодушен к эстетике прошлого, но всегда смотрит в будущее, поскольку ее дизайн сохранит свою актуальность на десятилетия вперед. Сантехника как произведение искусства: утонченный излив, оригинальные ручки крестообразной формы и тщательно сбалансированные пропорции. Глубина цвета: оттенок Nickel смотрится стильно и отлично сочетается с другими предметами интерьера. Уникальное покрытие: окрашивание смесителя выполнено по технологии Neo Matt - матовая поверхность с легким металлическим отблеском. Идеальное управление: керамические кран-буксы гарантируют ультраплавный ход ручек и оптимальную регулировку потока и температуры воды. Экономия ресурса: уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход воды практически в два раза.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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