Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 270210000
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Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite 270210000
Смесители Neo Classic - это исключительный дизайн и точнейшие технологии, знак выдающегося качества Damixa. Коллекция идеально подойдет тем, кто неравнодушен к эстетике прошлого, но всегда смотрит в будущее, поскольку ее дизайн сохранит свою актуальность на десятилетия вперед. Сантехника как произведение искусства: утонченный излив, оригинальные ручки крестообразной формы и тщательно сбалансированные пропорции. Глубина цвета: оттенок Nickel смотрится стильно и отлично сочетается с другими предметами интерьера. Уникальное покрытие: окрашивание смесителя выполнено по технологии Neo Matt - матовая поверхность с легким металлическим отблеском. Идеальное управление: керамические кран-буксы гарантируют ультраплавный ход ручек и оптимальную регулировку потока и температуры воды. Экономия ресурса: уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход воды практически в два раза.
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