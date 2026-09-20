Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром
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Коллекция Sunny
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В наличииЦена 43 890 руб.10973 руб. в СплитДушевая система AM.PM Sunny F0785C900 хром
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В наличииЦена 45 390 руб.11348 руб. в СплитДушевая система AM.PM Sunny F0785C922 черный
Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром
Исключительный дизайн, к которому хочется прикоснуться от всемирно известного агентства Brandis, Германия. Идеальная геометрия, разработанная по стандарту SA (Smart Angle) – математически выверенное соотношение высоты смесителя, длины излива и наклона корпуса для удобного использования на раковине размером от 50 до 120 см. Смеситель Sunny оборудован специально спроектированным для AM.PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Корпус смесителя Sunny изготовлен по принципу цельного литья из латуни. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H.
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