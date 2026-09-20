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Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром

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Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром - фото 1
Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром - фото 2
Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром - фото 3
Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром - фото 4
Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром - фото 5
Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром - фото 6
Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром - фото 7
Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром - фото 8
Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром - фото 9
Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром - фото 10
Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром - фото 11
Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром - фото 12
Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром - фото 13
Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром - фото 14
Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром - фото 15
Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром - фото 16
Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром - фото 17
Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
77
Длина излива
95
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром - фото 1
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром - фото 2
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром - фото 3
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром - фото 4
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром - фото 5
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром - фото 6
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром - фото 7
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром - фото 8
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром - фото 9
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром - фото 10
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром - фото 11
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром - фото 12
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром - фото 13
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром - фото 14
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром - фото 15
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром - фото 16
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром - фото 17
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541821
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Коллекция Sunny
filter_none Товар входит в коллекцию Sunny

Коллекция Sunny


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
77
Длина излива
95
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
стандарт подводки 3/8 дюйма
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
27х21х9
Вес, кг.
1.93

Описание товара Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром

Исключительный дизайн, к которому хочется прикоснуться от всемирно известного агентства Brandis, Германия. Идеальная геометрия, разработанная по стандарту SA (Smart Angle) – математически выверенное соотношение высоты смесителя, длины излива и наклона корпуса для удобного использования на раковине размером от 50 до 120 см. Смеситель Sunny оборудован специально спроектированным для AM.PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Корпус смесителя Sunny изготовлен по принципу цельного литья из латуни. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C03000 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
77
Длина излива
95
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
стандарт подводки 3/8 дюйма
Страна производитель
Германия
Описание
Исключительный дизайн, к которому хочется прикоснуться от всемирно известного агентства Brandis, Германия. Идеальная геометрия, разработанная по стандарту SA (Smart Angle) – математически выверенное соотношение высоты смесителя, длины излива и наклона корпуса для удобного использования на раковине размером от 50 до 120 см. Смеситель Sunny оборудован специально спроектированным для AM.PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Корпус смесителя Sunny изготовлен по принципу цельного литья из латуни. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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