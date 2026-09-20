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Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005011 сатин купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005011 сатин

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Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005011 сатин - фото 1
Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005011 сатин - фото 2
Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005011 сатин - фото 3
Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005011 сатин - фото 4
Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005011 сатин - фото 5
Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005011 сатин - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
305
Длина излива
218
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005011 сатин - фото 1
  • Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005011 сатин - фото 2
  • Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005011 сатин - фото 3
  • Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005011 сатин - фото 4
  • Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005011 сатин - фото 5
  • Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005011 сатин - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
12 090 руб.  13 140 руб. 
Начислим 726 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541813
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005011 сатин
12 090 руб. -8%
13 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
35.5
Страна бренда
Германия
Ширина, см
4.4
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
305
Длина излива
218
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х24х5
Вес, кг.
1.2

Описание товара Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005011 сатин

Впервые модный дизайнерский смеситель в доступном сегменте: ультрамодный стиль Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Максимальный комфорт: плавное вращение излива в любом направлении обеспечивает непревзойденное удовольствие от использования и удобство в работе на кухне.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005011 сатин




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
35.5
Страна бренда
Германия
Ширина, см
4.4
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
305
Длина излива
218
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Описание
Впервые модный дизайнерский смеситель в доступном сегменте: ультрамодный стиль Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Максимальный комфорт: плавное вращение излива в любом направлении обеспечивает непревзойденное удовольствие от использования и удобство в работе на кухне.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005011 сатин - по цене 12090 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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