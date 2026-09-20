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Смеситель для душа AM.PM X-Joy S F85B20022 , цвет:черный, шт. купить с доставкой в Москве
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Смеситель для душа AM.PM X-Joy S F85B20022 , цвет:черный, шт.

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Смеситель для душа AM.PM X-Joy S F85B20022 , цвет:черный, шт. - фото 1
Смеситель для душа AM.PM X-Joy S F85B20022 , цвет:черный, шт. - фото 2
Смеситель для душа AM.PM X-Joy S F85B20022 , цвет:черный, шт. - фото 3
Смеситель для душа AM.PM X-Joy S F85B20022 , цвет:черный, шт. - фото 4
Смеситель для душа AM.PM X-Joy S F85B20022 , цвет:черный, шт. - фото 5
Смеситель для душа AM.PM X-Joy S F85B20022 , цвет:черный, шт. - фото 6
Смеситель для душа AM.PM X-Joy S F85B20022 , цвет:черный, шт. - фото 7
Смеситель для душа AM.PM X-Joy S F85B20022 , цвет:черный, шт. - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для душа AM.PM X-Joy S F85B20022 , цвет:черный, шт. - фото 1
  • Смеситель для душа AM.PM X-Joy S F85B20022 , цвет:черный, шт. - фото 2
  • Смеситель для душа AM.PM X-Joy S F85B20022 , цвет:черный, шт. - фото 3
  • Смеситель для душа AM.PM X-Joy S F85B20022 , цвет:черный, шт. - фото 4
  • Смеситель для душа AM.PM X-Joy S F85B20022 , цвет:черный, шт. - фото 5
  • Смеситель для душа AM.PM X-Joy S F85B20022 , цвет:черный, шт. - фото 6
  • Смеситель для душа AM.PM X-Joy S F85B20022 , цвет:черный, шт. - фото 7
  • Смеситель для душа AM.PM X-Joy S F85B20022 , цвет:черный, шт. - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541809
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
22х13х12
Вес, кг.
1.4

Описание товара Смеситель для душа AM.PM X-Joy S F85B20022 , цвет:черный, шт.

Смеситель для душа AM.PM X-Joy S F85B20022 , цвет:черный, шт.



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Отзывы о товаре Смеситель для душа AM.PM X-Joy S F85B20022 , цвет:черный, шт.




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
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Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Германия
Описание
Смеситель для душа AM.PM X-Joy S F85B20022 , цвет:черный, шт.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
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