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Смеситель для ванны и душа с универсальным изливом RedBlu by Damixa Palace Bit 319500000 купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны и душа с универсальным изливом RedBlu by Damixa Palace Bit 319500000

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Смеситель для ванны/душа с универсальным изливом 350 мм RedBlu by Damixa Palace Bit 319500000, с ручным душем - фото 1
Смеситель для ванны/душа с универсальным изливом 350 мм RedBlu by Damixa Palace Bit 319500000, с ручным душем - фото 2
Смеситель для ванны/душа с универсальным изливом 350 мм RedBlu by Damixa Palace Bit 319500000, с ручным душем - фото 3
Смеситель для ванны/душа с универсальным изливом 350 мм RedBlu by Damixa Palace Bit 319500000, с ручным душем - фото 4
Смеситель для ванны/душа с универсальным изливом 350 мм RedBlu by Damixa Palace Bit 319500000, с ручным душем - фото 5
Смеситель для ванны/душа с универсальным изливом 350 мм RedBlu by Damixa Palace Bit 319500000, с ручным душем - фото 6
Смеситель для ванны/душа с универсальным изливом 350 мм RedBlu by Damixa Palace Bit 319500000, с ручным душем - фото 7
Смеситель для ванны/душа с универсальным изливом 350 мм RedBlu by Damixa Palace Bit 319500000, с ручным душем - фото 8
Смеситель для ванны/душа с универсальным изливом 350 мм RedBlu by Damixa Palace Bit 319500000, с ручным душем - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Смеситель для ванны/душа с универсальным изливом 350 мм RedBlu by Damixa Palace Bit 319500000, с ручным душем - фото 1
  • Смеситель для ванны/душа с универсальным изливом 350 мм RedBlu by Damixa Palace Bit 319500000, с ручным душем - фото 2
  • Смеситель для ванны/душа с универсальным изливом 350 мм RedBlu by Damixa Palace Bit 319500000, с ручным душем - фото 3
  • Смеситель для ванны/душа с универсальным изливом 350 мм RedBlu by Damixa Palace Bit 319500000, с ручным душем - фото 4
  • Смеситель для ванны/душа с универсальным изливом 350 мм RedBlu by Damixa Palace Bit 319500000, с ручным душем - фото 5
  • Смеситель для ванны/душа с универсальным изливом 350 мм RedBlu by Damixa Palace Bit 319500000, с ручным душем - фото 6
  • Смеситель для ванны/душа с универсальным изливом 350 мм RedBlu by Damixa Palace Bit 319500000, с ручным душем - фото 7
  • Смеситель для ванны/душа с универсальным изливом 350 мм RedBlu by Damixa Palace Bit 319500000, с ручным душем - фото 8
  • Смеситель для ванны/душа с универсальным изливом 350 мм RedBlu by Damixa Palace Bit 319500000, с ручным душем - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541806
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Характеристики

Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х19х17
Вес, кг.
1.9

Описание товара Смеситель для ванны и душа с универсальным изливом RedBlu by Damixa Palace Bit 319500000

Смеситель для ванны и душа с универсальным изливом RedBlu by Damixa Palace Bit 319500000



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа с универсальным изливом RedBlu by Damixa Palace Bit 319500000




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Характеристики
Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны и душа с универсальным изливом RedBlu by Damixa Palace Bit 319500000


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Отзывы


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