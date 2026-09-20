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Монтируемый в стену смеситель для ванны и душа с ТМС AM.PM X-Joy F85A45000 хром купить с доставкой в Москве
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Монтируемый в стену смеситель для ванны и душа с ТМС AM.PM X-Joy F85A45000 хром

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Смеситель настенный для ванны и душа с ТМС AM.PM X-Joy F85A45000 хром - фото 1
Смеситель настенный для ванны и душа с ТМС AM.PM X-Joy F85A45000 хром - фото 2
Смеситель настенный для ванны и душа с ТМС AM.PM X-Joy F85A45000 хром - фото 3
Смеситель настенный для ванны и душа с ТМС AM.PM X-Joy F85A45000 хром - фото 4
Смеситель настенный для ванны и душа с ТМС AM.PM X-Joy F85A45000 хром - фото 5
Смеситель настенный для ванны и душа с ТМС AM.PM X-Joy F85A45000 хром - фото 6
Смеситель настенный для ванны и душа с ТМС AM.PM X-Joy F85A45000 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель настенный для ванны и душа с ТМС AM.PM X-Joy F85A45000 хром - фото 1
  • Смеситель настенный для ванны и душа с ТМС AM.PM X-Joy F85A45000 хром - фото 2
  • Смеситель настенный для ванны и душа с ТМС AM.PM X-Joy F85A45000 хром - фото 3
  • Смеситель настенный для ванны и душа с ТМС AM.PM X-Joy F85A45000 хром - фото 4
  • Смеситель настенный для ванны и душа с ТМС AM.PM X-Joy F85A45000 хром - фото 5
  • Смеситель настенный для ванны и душа с ТМС AM.PM X-Joy F85A45000 хром - фото 6
  • Смеситель настенный для ванны и душа с ТМС AM.PM X-Joy F85A45000 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 290 руб. 
Начислим 918 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541792
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монтируемый в стену смеситель для ванны и душа с ТМС AM.PM X-Joy F85A45000 хром
15 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
18
Страна бренда
Германия
Ширина, см
15
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
встроенный фильтр, донный клапан, поворотный излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Монтируемый в стену смеситель для ванны и душа с ТМС AM.PM X-Joy F85A45000 хром

Смеситель для душа AM PM X-Joy F85A45000 предназначен для душа. Своим сдержанным дизайном и цветом он внесет в интерьер помещения стильный акцент, подчеркнув его своеобразие. Он изготовлен из надежного материала латунь, который не подвержен коррозии, а потому прослужит без ремонтов. Модель является удачным примером сочетания высокого качества и привлекательной цены. Управление в смесителе предусмотрено однорычажное, что отвечает пожеланиям любителей такого типа смесителей. Высокую жизнеспособность и долговечность смесителю гарантирует керамический картридж, отличительной чертой которого является выверенная конструкция - залог безупречной работы в течение длительного времени.



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Отзывы о товаре Монтируемый в стену смеситель для ванны и душа с ТМС AM.PM X-Joy F85A45000 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
18
Страна бренда
Германия
Ширина, см
15
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
встроенный фильтр, донный клапан, поворотный излив
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для душа AM PM X-Joy F85A45000 предназначен для душа. Своим сдержанным дизайном и цветом он внесет в интерьер помещения стильный акцент, подчеркнув его своеобразие. Он изготовлен из надежного материала латунь, который не подвержен коррозии, а потому прослужит без ремонтов. Модель является удачным примером сочетания высокого качества и привлекательной цены. Управление в смесителе предусмотрено однорычажное, что отвечает пожеланиям любителей такого типа смесителей. Высокую жизнеспособность и долговечность смесителю гарантирует керамический картридж, отличительной чертой которого является выверенная конструкция - залог безупречной работы в течение длительного времени.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Отзывы


Монтируемый в стену смеситель для ванны и душа с ТМС AM.PM X-Joy F85A45000 хром - стоимость товара 15290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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