Top.Mail.Ru
Смеситель для ванны и душа AM.PM Sunny F85C10000 хром купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для ванны и душа AM.PM Sunny F85C10000 хром

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для ванны и душа AM.PM Sunny F85C10000 хром - фото 1
Смеситель для ванны и душа AM.PM Sunny F85C10000 хром - фото 2
Смеситель для ванны и душа AM.PM Sunny F85C10000 хром - фото 3
Смеситель для ванны и душа AM.PM Sunny F85C10000 хром - фото 4
Смеситель для ванны и душа AM.PM Sunny F85C10000 хром - фото 5
Смеситель для ванны и душа AM.PM Sunny F85C10000 хром - фото 6
Смеситель для ванны и душа AM.PM Sunny F85C10000 хром - фото 7
Смеситель для ванны и душа AM.PM Sunny F85C10000 хром - фото 8
Смеситель для ванны и душа AM.PM Sunny F85C10000 хром - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
192
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Sunny F85C10000 хром - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Sunny F85C10000 хром - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Sunny F85C10000 хром - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Sunny F85C10000 хром - фото 4
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Sunny F85C10000 хром - фото 5
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Sunny F85C10000 хром - фото 6
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Sunny F85C10000 хром - фото 7
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Sunny F85C10000 хром - фото 8
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Sunny F85C10000 хром - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541791
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sunny
filter_none Товар входит в коллекцию Sunny

Коллекция Sunny


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
11
Страна бренда
Германия
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
192
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
излив для наполнения ванн, эко-режим
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х13
Вес, кг.
2.5

Описание товара Смеситель для ванны и душа AM.PM Sunny F85C10000 хром

Смеситель с переключателем ванна/душ, фиксированный излив. Душевой гарнитур приобретается отдельно. Покрытие смесителя Everlast вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа AM.PM Sunny F85C10000 хром




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
11
Страна бренда
Германия
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
192
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
излив для наполнения ванн, эко-режим
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель с переключателем ванна/душ, фиксированный излив. Душевой гарнитур приобретается отдельно. Покрытие смесителя Everlast вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны и душа AM.PM Sunny F85C10000 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...