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Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E15000 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E15000 хром

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Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E15000 хром - фото 1
Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E15000 хром - фото 2
Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E15000 хром - фото 3
Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E15000 хром - фото 4
Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E15000 хром - фото 5
Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E15000 хром - фото 6
Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E15000 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
серебристый
Материал корпуса
латунь
Длина излива
166
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E15000 хром - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E15000 хром - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E15000 хром - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E15000 хром - фото 4
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E15000 хром - фото 5
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E15000 хром - фото 6
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E15000 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541787
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, душевой шланг, настенный держатель, эксцентрики, документация, упаковка
Цвет
серебристый
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
166
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
24х19х18
Вес, кг.
1.9

Описание товара Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E15000 хром

Смеситель для ванны с душем AM PM Joy F85E15000 хром, кран для ванной, монолитный излив 166 мм, стабилизирующий картридж, покрытие Everlast, смесители, , Германия. Смесители для ванны с душем AM PM - дизайн-разработка от создателей Product Identity AM PM - GP designpartners (Австрия). Обновление смесителей для ванной комнаты в коллекции Top-Seller’е. Смеситель для ванной с душем AM PM Joy - это брутальный и трендовый дизайн: уникальная шестигранная форма выделяется среди однообразных стандартных смесителей в доступном ценовом сегменте.Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для AM PM керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Точная инженерия для Вашего комфорта: благодаря обширной зоне движения ручки управлять температурой воды еще проще. Кран для ванной с душем имеет специальное покрытие Everlast, в два раза надежнее защищающее от износа и коррозии. Кран с душем для ванны оснащен водосберегающим аэратором Neoperl с уникальной системой смешивания воды и воздуха, помогающей Вам снизить расход воды при том же напоре.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E15000 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, душевой шланг, настенный держатель, эксцентрики, документация, упаковка
Цвет
серебристый
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
166
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Развернуть
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Германия
Описание
Смеситель для ванны с душем AM PM Joy F85E15000 хром, кран для ванной, монолитный излив 166 мм, стабилизирующий картридж, покрытие Everlast, смесители, , Германия. Смесители для ванны с душем AM PM - дизайн-разработка от создателей Product Identity AM PM - GP designpartners (Австрия). Обновление смесителей для ванной комнаты в коллекции Top-Seller’е. Смеситель для ванной с душем AM PM Joy - это брутальный и трендовый дизайн: уникальная шестигранная форма выделяется среди однообразных стандартных смесителей в доступном ценовом сегменте.Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для AM PM керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Точная инженерия для Вашего комфорта: благодаря обширной зоне движения ручки управлять температурой воды еще проще. Кран для ванной с душем имеет специальное покрытие Everlast, в два раза надежнее защищающее от износа и коррозии. Кран с душем для ванны оснащен водосберегающим аэратором Neoperl с уникальной системой смешивания воды и воздуха, помогающей Вам снизить расход воды при том же напоре.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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