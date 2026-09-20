Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E15000 хром
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E15000 хром
Смеситель для ванны с душем AM PM Joy F85E15000 хром, кран для ванной, монолитный излив 166 мм, стабилизирующий картридж, покрытие Everlast, смесители, , Германия. Смесители для ванны с душем AM PM - дизайн-разработка от создателей Product Identity AM PM - GP designpartners (Австрия). Обновление смесителей для ванной комнаты в коллекции Top-Seller’е. Смеситель для ванной с душем AM PM Joy - это брутальный и трендовый дизайн: уникальная шестигранная форма выделяется среди однообразных стандартных смесителей в доступном ценовом сегменте.Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для AM PM керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Точная инженерия для Вашего комфорта: благодаря обширной зоне движения ручки управлять температурой воды еще проще. Кран для ванной с душем имеет специальное покрытие Everlast, в два раза надежнее защищающее от износа и коррозии. Кран с душем для ванны оснащен водосберегающим аэратором Neoperl с уникальной системой смешивания воды и воздуха, помогающей Вам снизить расход воды при том же напоре.
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