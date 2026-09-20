Смеситель настенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM Inspire 2.0 F50A85700 хром
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Смеситель настенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM Inspire 2.0 F50A85700 хром
Внутренняя часть в комплект не входит, и ее необходимо приобрести отдельно!. Лейки и шланга в комплектации смесителя нет. Их необходимо подбирать и приобретать отдельно. Интуитивное управление: эргономичная форма и расположение рукояток обеспечивают максимальный комфорт при регулировке, стабильно комфортная температура воды без перепадов. Термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления в водопроводной сети надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Продуманная конструкция: сопряжение рукояток и декоративных частей максимально защищает внутренние полости от попадания воды и загрязнений, а дренажные каналы обеспечат вывод конденсата из стены наружу. Бесшумная работа: многоступенчатая система шумоподавления в комбинации с MultiDock снижают уровень шума до минимального уровня. Прост в эксплуатации: специально сконструированные быстросъёмные модули позволяют очистить фильтры без лишних сложностей. Забота о безопасности: изготовлены из экологичной и безопасной латуни с пониженным содержанием свинца. Включение потока воды нажатием на кнопку / термостат позволяет поддерживать заданную температуру воды. Внутренняя часть приобретается отдельно. Подводка 1/2. Оснащен ограничителем температуры для предотвращения ожогов. Защита от обратного потока обеспечивается встроенным клапаном, предотвращающим сток воды обратно в трубопровод.
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Теги товара: встраиваемые, латунные, из нержавеющей стали, Встраиваемые
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