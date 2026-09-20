Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy S F85B15000 хром
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy S F85B15000 хром
Смесители X-Joy были созданы для того, чтобы задавать новые стандарты и радовать вас каждый день. Ультрамодный дизайн ручки придает смесителю дополнительную динамику и дарит непревзойденную легкость управления. Точная инженерия для Вашего комфорта: благодаря обширной зоне движения ручки управлять температурой воды стало еще проще Смеситель оборудован специально спроектированным для AM PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления Корпус смесителя X-Joy изготовлен по принципу цельного литья из латуни Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H
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