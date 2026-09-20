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Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8015000 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8015000 хром

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Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8015000 хром - фото 1
Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8015000 хром - фото 2
Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8015000 хром - фото 3
Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8015000 хром - фото 4
Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8015000 хром - фото 5
Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8015000 хром - фото 6
Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8015000 хром - фото 7
Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8015000 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
120
Длина излива
199
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8015000 хром - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8015000 хром - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8015000 хром - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8015000 хром - фото 4
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8015000 хром - фото 5
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8015000 хром - фото 6
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8015000 хром - фото 7
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8015000 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541777
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Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, шланг, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
120
Длина излива
199
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
22х20х11
Вес, кг.
3.2

Описание товара Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8015000 хром

Впервые модный дизайнерский смеситель в доступном сегменте: ультрамодный стиль Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями доведенными до совершенства человеком. Дизайн в котором учтены все детали: благодаря уникальной форме ручки капли воды скатываются предотвращая образование налета а не высыхают на поверхности. Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для AM PM керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает широкую зону движения ручки для оптимальной регулировки температуры и напора а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Переключение режимов «ванна-душ» больше не доставит хлопот: идеальное сочетание пневматического переключения с механическим срабатывает безукоризненно в 100% случаев даже при низком напоре воды.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8015000 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, шланг, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
120
Длина излива
199
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Развернуть
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Германия
Описание
Впервые модный дизайнерский смеситель в доступном сегменте: ультрамодный стиль Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями доведенными до совершенства человеком. Дизайн в котором учтены все детали: благодаря уникальной форме ручки капли воды скатываются предотвращая образование налета а не высыхают на поверхности. Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для AM PM керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает широкую зону движения ручки для оптимальной регулировки температуры и напора а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Переключение режимов «ванна-душ» больше не доставит хлопот: идеальное сочетание пневматического переключения с механическим срабатывает безукоризненно в 100% случаев даже при низком напоре воды.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Доставка
Отзывы


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