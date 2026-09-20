Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E10000 хром
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E10000 хром
Универсальный дизайн на все времена: прямоугольная форма с закругленными линиями будет идеально сочетаться как с классикой, так и современным стилем. Функции для удобства использования: вакуумный дивертер с механической фиксацией при низком давлении обеспечит устойчивую работу смесителя в любом режиме. Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для АМ.РМ керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает широкую зону движения ручки для оптимальной регулировки температуры и напора, а также позволяет выдерживать любые перепады давления.,Универсальный дизайн на все времена: прямоугольная форма с закругленными линиями будет идеально сочетаться как с классикой, так и современным стилем. Функции для удобства использования: вакуумный дивертер с механической фиксацией при низком давлении обеспечит устойчивую работу смесителя в любом режиме. Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для АМ.РМ керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает широкую зону движения ручки для оптимальной регулировки температуры и напора, а также позволяет выдерживать любые перепады давления.
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