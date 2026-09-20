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Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E10000 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E10000 хром

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Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E10000 хром - фото 1
Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E10000 хром - фото 2
Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E10000 хром - фото 3
Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E10000 хром - фото 4
Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E10000 хром - фото 5
Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E10000 хром - фото 6
Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E10000 хром - фото 7
Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E10000 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
серебристый
Материал корпуса
латунь
Длина излива
162
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E10000 хром - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E10000 хром - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E10000 хром - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E10000 хром - фото 4
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E10000 хром - фото 5
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E10000 хром - фото 6
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E10000 хром - фото 7
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E10000 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541776
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
серебристый
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
162
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
стандарт крепления 1/2 дюйма
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
24х19х18
Вес, кг.
1.75

Описание товара Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E10000 хром

Универсальный дизайн на все времена: прямоугольная форма с закругленными линиями будет идеально сочетаться как с классикой, так и современным стилем. Функции для удобства использования: вакуумный дивертер с механической фиксацией при низком давлении обеспечит устойчивую работу смесителя в любом режиме. Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для АМ.РМ керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает широкую зону движения ручки для оптимальной регулировки температуры и напора, а также позволяет выдерживать любые перепады давления.,Универсальный дизайн на все времена: прямоугольная форма с закругленными линиями будет идеально сочетаться как с классикой, так и современным стилем. Функции для удобства использования: вакуумный дивертер с механической фиксацией при низком давлении обеспечит устойчивую работу смесителя в любом режиме. Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для АМ.РМ керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает широкую зону движения ручки для оптимальной регулировки температуры и напора, а также позволяет выдерживать любые перепады давления.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа AM.PM Joy F85E10000 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
серебристый
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
162
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
стандарт крепления 1/2 дюйма
Развернуть
Страна производитель
Германия
Описание
Универсальный дизайн на все времена: прямоугольная форма с закругленными линиями будет идеально сочетаться как с классикой, так и современным стилем. Функции для удобства использования: вакуумный дивертер с механической фиксацией при низком давлении обеспечит устойчивую работу смесителя в любом режиме. Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для АМ.РМ керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает широкую зону движения ручки для оптимальной регулировки температуры и напора, а также позволяет выдерживать любые перепады давления.,Универсальный дизайн на все времена: прямоугольная форма с закругленными линиями будет идеально сочетаться как с классикой, так и современным стилем. Функции для удобства использования: вакуумный дивертер с механической фиксацией при низком давлении обеспечит устойчивую работу смесителя в любом режиме. Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для АМ.РМ керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает широкую зону движения ручки для оптимальной регулировки температуры и напора, а также позволяет выдерживать любые перепады давления.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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