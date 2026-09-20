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Раковина над стиральной машиной 100см AM.PM X-Joy M85AWPL1001WG белый купить с доставкой в Москве
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Раковина над стиральной машиной 100см AM.PM X-Joy M85AWPL1001WG белый

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Раковина над стиральной машиной AM.PM X-Joy M85AWPL1001WG литьевой мрамор, левая, 100 см, белый глянец - фото 1
Раковина над стиральной машиной AM.PM X-Joy M85AWPL1001WG литьевой мрамор, левая, 100 см, белый глянец - фото 2
Раковина над стиральной машиной AM.PM X-Joy M85AWPL1001WG литьевой мрамор, левая, 100 см, белый глянец - фото 3
Раковина над стиральной машиной AM.PM X-Joy M85AWPL1001WG литьевой мрамор, левая, 100 см, белый глянец - фото 4
Раковина над стиральной машиной AM.PM X-Joy M85AWPL1001WG литьевой мрамор, левая, 100 см, белый глянец - фото 5
Раковина над стиральной машиной AM.PM X-Joy M85AWPL1001WG литьевой мрамор, левая, 100 см, белый глянец - фото 6
Раковина над стиральной машиной AM.PM X-Joy M85AWPL1001WG литьевой мрамор, левая, 100 см, белый глянец - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Раковина над стиральной машиной AM.PM X-Joy M85AWPL1001WG литьевой мрамор, левая, 100 см, белый глянец - фото 1
  • Раковина над стиральной машиной AM.PM X-Joy M85AWPL1001WG литьевой мрамор, левая, 100 см, белый глянец - фото 2
  • Раковина над стиральной машиной AM.PM X-Joy M85AWPL1001WG литьевой мрамор, левая, 100 см, белый глянец - фото 3
  • Раковина над стиральной машиной AM.PM X-Joy M85AWPL1001WG литьевой мрамор, левая, 100 см, белый глянец - фото 4
  • Раковина над стиральной машиной AM.PM X-Joy M85AWPL1001WG литьевой мрамор, левая, 100 см, белый глянец - фото 5
  • Раковина над стиральной машиной AM.PM X-Joy M85AWPL1001WG литьевой мрамор, левая, 100 см, белый глянец - фото 6
  • Раковина над стиральной машиной AM.PM X-Joy M85AWPL1001WG литьевой мрамор, левая, 100 см, белый глянец - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541769
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Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.5х0.13
Вес, кг.
12.9

Описание товара Раковина над стиральной машиной 100см AM.PM X-Joy M85AWPL1001WG белый

Раковина над стиральной машиной 100см AM.PM X-Joy M85AWPL1001WG белый

Отзывы о товаре Раковина над стиральной машиной 100см AM.PM X-Joy M85AWPL1001WG белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Раковина над стиральной машиной 100см AM.PM X-Joy M85AWPL1001WG белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Раковина над стиральной машиной 100см AM.PM X-Joy M85AWPL1001WG белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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