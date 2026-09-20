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Раковина над стиральной машиной 60см AM.PM X-Joy M85AWCC0602WG белый купить с доставкой в Москве
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Раковина над стиральной машиной 60см AM.PM X-Joy M85AWCC0602WG белый

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Раковина над стиральной машиной 60см AM.PM X-Joy M85AWCC0602WG белый - фото 1
Раковина над стиральной машиной 60см AM.PM X-Joy M85AWCC0602WG белый - фото 2
Раковина над стиральной машиной 60см AM.PM X-Joy M85AWCC0602WG белый - фото 3
Раковина над стиральной машиной 60см AM.PM X-Joy M85AWCC0602WG белый - фото 4
Раковина над стиральной машиной 60см AM.PM X-Joy M85AWCC0602WG белый - фото 5
Раковина над стиральной машиной 60см AM.PM X-Joy M85AWCC0602WG белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Раковина
  • Раковина над стиральной машиной 60см AM.PM X-Joy M85AWCC0602WG белый - фото 1
  • Раковина над стиральной машиной 60см AM.PM X-Joy M85AWCC0602WG белый - фото 2
  • Раковина над стиральной машиной 60см AM.PM X-Joy M85AWCC0602WG белый - фото 3
  • Раковина над стиральной машиной 60см AM.PM X-Joy M85AWCC0602WG белый - фото 4
  • Раковина над стиральной машиной 60см AM.PM X-Joy M85AWCC0602WG белый - фото 5
  • Раковина над стиральной машиной 60см AM.PM X-Joy M85AWCC0602WG белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541768
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Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Раковина
Выпуск унитаза
над стиральной машиной
Высота, см
11.8
Двойная раковина
нет
Детский унитаз
нет
Зеркало в комплекте
нет
Кол-во отверстий для смесителя
1
Кол-во режимов смыва
нет
Конструкция
над стиральной машиной
Отверстие под смеситель
да
Полочка в комплекте
нет
Сиденье в комплекте
нет
Сифон в комплекте
нет
Сливная арматура в комплекте
нет
Тумба в комплекте
нет
Установка раковины
подвесная
Форма раковины
прямоугольная
Функция «Микролифт»
нет
Цвет
белый
Ширина, см
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х13
Вес, кг.
10.75

Описание товара Раковина над стиральной машиной 60см AM.PM X-Joy M85AWCC0602WG белый

Долгожданное расширение в мебели X-Joy. Самое оптимальное и функциональное решение для организации пространства ванной комнаты с учетом размещения в ней стиральной машины. Подходит для интеграции с узкими стиральными машинами (глубиной от 32 до 38 см). Дизайнерская раковина из литьевого мрамора белоснежного цвета с бортиком, скрытым сливом и съемной мыльницей. Устанавливается непосредственно над стиральной машиной. Кронштейны в комплекте - 2 шт.



Теги товара: Белый

Отзывы о товаре Раковина над стиральной машиной 60см AM.PM X-Joy M85AWCC0602WG белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Раковина
Выпуск унитаза
над стиральной машиной
Высота, см
11.8
Двойная раковина
нет
Детский унитаз
нет
Зеркало в комплекте
нет
Кол-во отверстий для смесителя
1
Кол-во режимов смыва
нет
Конструкция
над стиральной машиной
Отверстие под смеситель
да
Полочка в комплекте
нет
Развернуть
Сиденье в комплекте
нет
Сифон в комплекте
нет
Сливная арматура в комплекте
нет
Тумба в комплекте
нет
Установка раковины
подвесная
Форма раковины
прямоугольная
Функция «Микролифт»
нет
Цвет
белый
Ширина, см
60
Страна производитель
Китай
Описание
Долгожданное расширение в мебели X-Joy. Самое оптимальное и функциональное решение для организации пространства ванной комнаты с учетом размещения в ней стиральной машины. Подходит для интеграции с узкими стиральными машинами (глубиной от 32 до 38 см). Дизайнерская раковина из литьевого мрамора белоснежного цвета с бортиком, скрытым сливом и съемной мыльницей. Устанавливается непосредственно над стиральной машиной. Кронштейны в комплекте - 2 шт.


Теги товара: Белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Раковина над стиральной машиной 60см AM.PM X-Joy M85AWCC0602WG белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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