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Раковина мебельная 80см AM.PM SPIRIT 2.0 M70AWCC0802WG белый купить с доставкой в Москве
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Раковина мебельная 80см AM.PM SPIRIT 2.0 M70AWCC0802WG белый

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Раковина мебельная 80см AM.PM SPIRIT 2.0 M70AWCC0802WG белый - фото 1
Раковина мебельная 80см AM.PM SPIRIT 2.0 M70AWCC0802WG белый - фото 2
Раковина мебельная 80см AM.PM SPIRIT 2.0 M70AWCC0802WG белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Раковина
  • Раковина мебельная 80см AM.PM SPIRIT 2.0 M70AWCC0802WG белый - фото 1
  • Раковина мебельная 80см AM.PM SPIRIT 2.0 M70AWCC0802WG белый - фото 2
  • Раковина мебельная 80см AM.PM SPIRIT 2.0 M70AWCC0802WG белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541767
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Коллекция Spirit 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Spirit 2.0

Коллекция Spirit 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Раковина
Установка раковины
накладная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х50х17
Вес, кг.
27.8

Описание товара Раковина мебельная 80см AM.PM SPIRIT 2.0 M70AWCC0802WG белый

Выверенный геометрический дизайн: ровные поверхности в сочетании с четкими гранями - лишь нескольким производителям в мире под силу работа такого уровня сложности. Уникальная эргономичная форма раковины разработана таким образом чтобы предотвращать разбрызгивание. Высокая гигиеничность и белоснежный цвет достигаются благодаря материалу изготовления - высококачественному санфарфору. Идеально встраивается в базу под раковину из той же коллекции - гармоничный тандем создающий настроение в вашей ванной.

Отзывы о товаре Раковина мебельная 80см AM.PM SPIRIT 2.0 M70AWCC0802WG белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Раковина
Установка раковины
накладная
Страна производитель
Китай
Описание
Выверенный геометрический дизайн: ровные поверхности в сочетании с четкими гранями - лишь нескольким производителям в мире под силу работа такого уровня сложности. Уникальная эргономичная форма раковины разработана таким образом чтобы предотвращать разбрызгивание. Высокая гигиеничность и белоснежный цвет достигаются благодаря материалу изготовления - высококачественному санфарфору. Идеально встраивается в базу под раковину из той же коллекции - гармоничный тандем создающий настроение в вашей ванной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Раковина мебельная 80см AM.PM SPIRIT 2.0 M70AWCC0802WG белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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