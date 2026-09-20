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Раковина мебельная 120см AM.PM SPIRIT 2.0 M70AWCD1202WG белый купить с доставкой в Москве
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Раковина мебельная 120см AM.PM SPIRIT 2.0 M70AWCD1202WG белый

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Раковина мебельная 120см AM.PM SPIRIT 2.0 M70AWCD1202WG белый - фото 1
Раковина мебельная 120см AM.PM SPIRIT 2.0 M70AWCD1202WG белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Раковина
  • Раковина мебельная 120см AM.PM SPIRIT 2.0 M70AWCD1202WG белый - фото 1
  • Раковина мебельная 120см AM.PM SPIRIT 2.0 M70AWCD1202WG белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
73 090 руб.  78 570 руб. 
Начислим 4386 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541761
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Раковина мебельная 120см AM.PM SPIRIT 2.0 M70AWCD1202WG белый
73 090 руб. -7%
78 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Spirit 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Spirit 2.0

Коллекция Spirit 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Раковина
Высота, см
17.5
Двойная раковина
да
Кол-во отверстий для смесителя
2
Особенности
материал - санфарфор
Отверстие под смеситель
да
Расположение отверстия для смесителя
в центре
Установка раковины
на тумбу
Форма раковины
прямоугольник
Цвет
белый
Ширина, см
121
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.5х0.17
Вес, кг.
61.5

Описание товара Раковина мебельная 120см AM.PM SPIRIT 2.0 M70AWCD1202WG белый

Выверенный геометрический дизайн: ровные поверхности в сочетании с четкими гранями. Эргономичная форма раковины разработана таким образом чтобы предотвращать разбрызгивание. Гигиеничность и белоснежный цвет достигаются благодаря материалу изготовления - высококачественному санфарфору. встраивается в базу под раковину из той же коллекции - гармоничный тандем создающий настроение в вашей ванной.



Теги товара: Белый

Отзывы о товаре Раковина мебельная 120см AM.PM SPIRIT 2.0 M70AWCD1202WG белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Раковина
Высота, см
17.5
Двойная раковина
да
Кол-во отверстий для смесителя
2
Особенности
материал - санфарфор
Отверстие под смеситель
да
Расположение отверстия для смесителя
в центре
Установка раковины
на тумбу
Форма раковины
прямоугольник
Цвет
белый
Ширина, см
121
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Выверенный геометрический дизайн: ровные поверхности в сочетании с четкими гранями. Эргономичная форма раковины разработана таким образом чтобы предотвращать разбрызгивание. Гигиеничность и белоснежный цвет достигаются благодаря материалу изготовления - высококачественному санфарфору. встраивается в базу под раковину из той же коллекции - гармоничный тандем создающий настроение в вашей ванной.


Теги товара: Белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Раковина мебельная 120см AM.PM SPIRIT 2.0 M70AWCD1202WG белый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 73090 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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