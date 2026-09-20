Полка двухуровневая угловая стеклянная AM.PM Sense L A7456200 серебристый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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В наличииЦена 9 090 руб.2273 руб. в СплитПолка двухуровневая стеклянная AM.PM Sense L A7455200 серебристы...
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В наличииЦена 4 390 руб. 4 680 руб.1098 руб. в СплитПолка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром
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В наличииЦена 7 890 руб. 8 280 руб.1973 руб. в СплитПолка для душа прямая двухъярусная AM.PM Sense L A7453200 хром
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В наличииЦена 7 290 руб.1823 руб. в СплитПолка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454200 хром
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В наличииЦена 7 090 руб.1773 руб. в СплитСтойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433300 хром
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В наличииЦена 1 260 руб. 4 190 руб.315 руб. в СплитПолка угловая стеклянная AM.PM Sense L A7456100 серебристый хоро...
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Характеристики
Описание товара Полка двухуровневая угловая стеклянная AM.PM Sense L A7456200 серебристый
Разумное использование пространства: прямоугольные корзины Sense L не занимают много места, при этом позволяя разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L выполнены из качественной нержавеющей стали марки AISI 304 класса А. Устойчивость к повреждениям: материал изготовления имеет высокое сопротивление окислению и не подвержен коррозии даже в агрессивных средах соленой, пресной или водопроводной воды. Универсальный дизайн: аксессуары АМ.РМ коллекции Sense L спроектированы личной дизайн-студией бренда таким образом, чтобы органично вписываться в любой интерьер.
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