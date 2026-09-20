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Полка двухуровневая стеклянная AM.PM Sense L A7455200 серебристый купить с доставкой в Москве
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Полка двухуровневая стеклянная AM.PM Sense L A7455200 серебристый

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Полка двухуровневая стеклянная AM.PM Sense L A7455200 серебристый - фото 1
Полка двухуровневая стеклянная AM.PM Sense L A7455200 серебристый - фото 2
Полка двухуровневая стеклянная AM.PM Sense L A7455200 серебристый - фото 3
Полка двухуровневая стеклянная AM.PM Sense L A7455200 серебристый - фото 4
Полка двухуровневая стеклянная AM.PM Sense L A7455200 серебристый - фото 5
Полка двухуровневая стеклянная AM.PM Sense L A7455200 серебристый - фото 6
Полка двухуровневая стеклянная AM.PM Sense L A7455200 серебристый - фото 7
Полка двухуровневая стеклянная AM.PM Sense L A7455200 серебристый - фото 8
Полка двухуровневая стеклянная AM.PM Sense L A7455200 серебристый - фото 9
Полка двухуровневая стеклянная AM.PM Sense L A7455200 серебристый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
  • Полка двухуровневая стеклянная AM.PM Sense L A7455200 серебристый - фото 1
  • Полка двухуровневая стеклянная AM.PM Sense L A7455200 серебристый - фото 2
  • Полка двухуровневая стеклянная AM.PM Sense L A7455200 серебристый - фото 3
  • Полка двухуровневая стеклянная AM.PM Sense L A7455200 серебристый - фото 4
  • Полка двухуровневая стеклянная AM.PM Sense L A7455200 серебристый - фото 5
  • Полка двухуровневая стеклянная AM.PM Sense L A7455200 серебристый - фото 6
  • Полка двухуровневая стеклянная AM.PM Sense L A7455200 серебристый - фото 7
  • Полка двухуровневая стеклянная AM.PM Sense L A7455200 серебристый - фото 8
  • Полка двухуровневая стеклянная AM.PM Sense L A7455200 серебристый - фото 9
  • Полка двухуровневая стеклянная AM.PM Sense L A7455200 серебристый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 090 руб. 
Начислим 546 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541745
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Полка двухуровневая стеклянная AM.PM Sense L A7455200 серебристый
9 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sense L
filter_none Товар входит в коллекцию Sense L

Коллекция Sense L


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
32х28х13
Вес, кг.
2.3

Описание товара Полка двухуровневая стеклянная AM.PM Sense L A7455200 серебристый

Разумное использование пространства: прямоугольные корзины Sense L не занимают много места, при этом позволяя разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L выполнены из качественной нержавеющей стали марки AISI 304 класса А. Устойчивость к повреждениям: материал изготовления имеет высокое сопротивление окислению и не подвержен коррозии даже в агрессивных средах соленой, пресной или водопроводной воды. Универсальный дизайн: аксессуары АМ.РМ коллекции Sense L спроектированы личной дизайн-студией бренда таким образом, чтобы органично вписываться в любой интерьер.

Отзывы о товаре Полка двухуровневая стеклянная AM.PM Sense L A7455200 серебристый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Разумное использование пространства: прямоугольные корзины Sense L не занимают много места, при этом позволяя разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L выполнены из качественной нержавеющей стали марки AISI 304 класса А. Устойчивость к повреждениям: материал изготовления имеет высокое сопротивление окислению и не подвержен коррозии даже в агрессивных средах соленой, пресной или водопроводной воды. Универсальный дизайн: аксессуары АМ.РМ коллекции Sense L спроектированы личной дизайн-студией бренда таким образом, чтобы органично вписываться в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полка двухуровневая стеклянная AM.PM Sense L A7455200 серебристый - этот товар вы можете купить по цене 9090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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