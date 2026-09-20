Поддон душевой 80x80 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-080W белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
Материал
акрил
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541741
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевые поддоны
Глубина чаши
5.5
Размер поддона
80х80 см
Форма
четверть круга
Цвет
белый
Материал
акрил
Сифон в комплекте
да
Бортик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х80х15
Вес, кг.
13
Описание товара Поддон душевой 80x80 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-080W белый
Акриловый поддон идеально гладкая поверхность и белоснежный цвет. Съемный экран. Монтаж осуществляется на каркасе (входит в комплект) сливное устройство. Поддон совместим с душевыми ограждениями - артикулы W88G-205-080BT64 W88G-205-080MT64. Приобретаются отдельно.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Душевые поддоны
Глубина чаши
5.5
Размер поддона
80х80 см
Форма
четверть круга
Цвет
белый
Материал
акрил
Сифон в комплекте
да
Бортик
Да
Страна производитель
Китай
Акриловый поддон идеально гладкая поверхность и белоснежный цвет. Съемный экран. Монтаж осуществляется на каркасе (входит в комплект) сливное устройство. Поддон совместим с душевыми ограждениями - артикулы W88G-205-080BT64 W88G-205-080MT64. Приобретаются отдельно.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Поддон душевой 80x80 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-080W белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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