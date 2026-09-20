Top.Mail.Ru
Поддон для душ. ограждения правостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302R120W белый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Поддон для душ. ограждения правостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302R120W белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Поддон для душ. ограждения правостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302R120W белый - фото 1
Поддон для душ. ограждения правостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302R120W белый - фото 2
Поддон для душ. ограждения правостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302R120W белый - фото 3
Поддон для душ. ограждения правостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302R120W белый - фото 4
Поддон для душ. ограждения правостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302R120W белый - фото 5
Поддон для душ. ограждения правостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302R120W белый - фото 6
Поддон для душ. ограждения правостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302R120W белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
  • Поддон для душ. ограждения правостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302R120W белый - фото 1
  • Поддон для душ. ограждения правостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302R120W белый - фото 2
  • Поддон для душ. ограждения правостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302R120W белый - фото 3
  • Поддон для душ. ограждения правостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302R120W белый - фото 4
  • Поддон для душ. ограждения правостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302R120W белый - фото 5
  • Поддон для душ. ограждения правостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302R120W белый - фото 6
  • Поддон для душ. ограждения правостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302R120W белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 190 руб. 
Начислим 1932 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541739
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Поддон для душ. ограждения правостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302R120W белый
32 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.8х0.15
Вес, кг.
20

Описание товара Поддон для душ. ограждения правостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302R120W белый

Идеально гладкая поверхность. Регулируемые ножки по высоте цельнолитой экран. Поддон совместим с душевыми ограждениями - артикулы W83G-302U120CG W83G-302U120CG64 W83G-302U120CT W83G-302U120CT64. Приобретаются отдельно.

Отзывы о товаре Поддон для душ. ограждения правостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302R120W белый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Страна производитель
Китай
Описание
Идеально гладкая поверхность. Регулируемые ножки по высоте цельнолитой экран. Поддон совместим с душевыми ограждениями - артикулы W83G-302U120CG W83G-302U120CG64 W83G-302U120CT W83G-302U120CT64. Приобретаются отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Поддон для душ. ограждения правостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302R120W белый - этот товар вы можете купить по цене 32190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...