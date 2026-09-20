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Поддон для душ. ограждения левостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302L120W белый купить с доставкой в Москве
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Поддон для душ. ограждения левостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302L120W белый

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Поддон для душ. ограждения левостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302L120W белый - фото 1
Поддон для душ. ограждения левостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302L120W белый - фото 2
Поддон для душ. ограждения левостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302L120W белый - фото 3
Поддон для душ. ограждения левостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302L120W белый - фото 4
Поддон для душ. ограждения левостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302L120W белый - фото 5
Поддон для душ. ограждения левостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302L120W белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
Материал
акрил
  • Поддон для душ. ограждения левостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302L120W белый - фото 1
  • Поддон для душ. ограждения левостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302L120W белый - фото 2
  • Поддон для душ. ограждения левостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302L120W белый - фото 3
  • Поддон для душ. ограждения левостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302L120W белый - фото 4
  • Поддон для душ. ограждения левостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302L120W белый - фото 5
  • Поддон для душ. ограждения левостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302L120W белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 590 руб. 
Начислим 1896 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541738
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Поддон для душ. ограждения левостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302L120W белый
31 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Глубина чаши
5.5
Размер поддона
120x80 см
Форма
ассиметричный
Цвет
белый
Материал
акрил
Бортик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.8х0.15
Вес, кг.
20

Описание товара Поддон для душ. ограждения левостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302L120W белый

Акриловый поддон обладает химической инертностью к большинству чистящих средств и дарит безупречный белый цвет и приятные тактильные ощущения.

Отзывы о товаре Поддон для душ. ограждения левостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302L120W белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Глубина чаши
5.5
Размер поддона
120x80 см
Форма
ассиметричный
Цвет
белый
Материал
акрил
Бортик
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Акриловый поддон обладает химической инертностью к большинству чистящих средств и дарит безупречный белый цвет и приятные тактильные ощущения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Поддон для душ. ограждения левостор. 120x80 AM.PM Like W83T-302L120W белый - стоимость товара 31590 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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