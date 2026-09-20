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Поддон для душ. ограждения 90x90 AM.PM Like Solo Slide W83T-315-090W белый купить с доставкой в Москве
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Поддон для душ. ограждения 90x90 AM.PM Like Solo Slide W83T-315-090W белый

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Поддон для душ. ограждения, 90x90 AM.PM Like Solo Slide W83T-315-090W, цвет: белый акрил - фото 1
Поддон для душ. ограждения, 90x90 AM.PM Like Solo Slide W83T-315-090W, цвет: белый акрил - фото 2
Поддон для душ. ограждения, 90x90 AM.PM Like Solo Slide W83T-315-090W, цвет: белый акрил - фото 3
Поддон для душ. ограждения, 90x90 AM.PM Like Solo Slide W83T-315-090W, цвет: белый акрил - фото 4
Поддон для душ. ограждения, 90x90 AM.PM Like Solo Slide W83T-315-090W, цвет: белый акрил - фото 5
Поддон для душ. ограждения, 90x90 AM.PM Like Solo Slide W83T-315-090W, цвет: белый акрил - фото 6
Поддон для душ. ограждения, 90x90 AM.PM Like Solo Slide W83T-315-090W, цвет: белый акрил - фото 7
Поддон для душ. ограждения, 90x90 AM.PM Like Solo Slide W83T-315-090W, цвет: белый акрил - фото 8
Поддон для душ. ограждения, 90x90 AM.PM Like Solo Slide W83T-315-090W, цвет: белый акрил - фото 9
Поддон для душ. ограждения, 90x90 AM.PM Like Solo Slide W83T-315-090W, цвет: белый акрил - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
  • Поддон для душ. ограждения, 90x90 AM.PM Like Solo Slide W83T-315-090W, цвет: белый акрил - фото 1
  • Поддон для душ. ограждения, 90x90 AM.PM Like Solo Slide W83T-315-090W, цвет: белый акрил - фото 2
  • Поддон для душ. ограждения, 90x90 AM.PM Like Solo Slide W83T-315-090W, цвет: белый акрил - фото 3
  • Поддон для душ. ограждения, 90x90 AM.PM Like Solo Slide W83T-315-090W, цвет: белый акрил - фото 4
  • Поддон для душ. ограждения, 90x90 AM.PM Like Solo Slide W83T-315-090W, цвет: белый акрил - фото 5
  • Поддон для душ. ограждения, 90x90 AM.PM Like Solo Slide W83T-315-090W, цвет: белый акрил - фото 6
  • Поддон для душ. ограждения, 90x90 AM.PM Like Solo Slide W83T-315-090W, цвет: белый акрил - фото 7
  • Поддон для душ. ограждения, 90x90 AM.PM Like Solo Slide W83T-315-090W, цвет: белый акрил - фото 8
  • Поддон для душ. ограждения, 90x90 AM.PM Like Solo Slide W83T-315-090W, цвет: белый акрил - фото 9
  • Поддон для душ. ограждения, 90x90 AM.PM Like Solo Slide W83T-315-090W, цвет: белый акрил - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 590 руб. 
Начислим 1416 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541737
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Поддон для душ. ограждения 90x90 AM.PM Like Solo Slide W83T-315-090W белый
23 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х90х15
Вес, кг.
13

Описание товара Поддон для душ. ограждения 90x90 AM.PM Like Solo Slide W83T-315-090W белый

Акриловый поддон обладает химической инертностью к большинству чистящих средств и дарит безупречный белый цвет и приятные тактильные ощущения.

Отзывы о товаре Поддон для душ. ограждения 90x90 AM.PM Like Solo Slide W83T-315-090W белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Страна производитель
Китай
Описание
Акриловый поддон обладает химической инертностью к большинству чистящих средств и дарит безупречный белый цвет и приятные тактильные ощущения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Поддон для душ. ограждения 90x90 AM.PM Like Solo Slide W83T-315-090W белый - стоимость товара 23590 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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