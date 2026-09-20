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Поддон для душ. ограждения 95x95 AM.PM Like Round W83T-333-095W белый купить с доставкой в Москве
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Поддон для душ. ограждения 95x95 AM.PM Like Round W83T-333-095W белый

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Поддон для душ. ограждения 95x95 AM.PM Like Round W83T-333-095W белый - фото 1
Поддон для душ. ограждения 95x95 AM.PM Like Round W83T-333-095W белый - фото 2
Поддон для душ. ограждения 95x95 AM.PM Like Round W83T-333-095W белый - фото 3
Поддон для душ. ограждения 95x95 AM.PM Like Round W83T-333-095W белый - фото 4
Поддон для душ. ограждения 95x95 AM.PM Like Round W83T-333-095W белый - фото 5
Поддон для душ. ограждения 95x95 AM.PM Like Round W83T-333-095W белый - фото 6
Поддон для душ. ограждения 95x95 AM.PM Like Round W83T-333-095W белый - фото 7
Поддон для душ. ограждения 95x95 AM.PM Like Round W83T-333-095W белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
Материал
акрил
  • Поддон для душ. ограждения 95x95 AM.PM Like Round W83T-333-095W белый - фото 1
  • Поддон для душ. ограждения 95x95 AM.PM Like Round W83T-333-095W белый - фото 2
  • Поддон для душ. ограждения 95x95 AM.PM Like Round W83T-333-095W белый - фото 3
  • Поддон для душ. ограждения 95x95 AM.PM Like Round W83T-333-095W белый - фото 4
  • Поддон для душ. ограждения 95x95 AM.PM Like Round W83T-333-095W белый - фото 5
  • Поддон для душ. ограждения 95x95 AM.PM Like Round W83T-333-095W белый - фото 6
  • Поддон для душ. ограждения 95x95 AM.PM Like Round W83T-333-095W белый - фото 7
  • Поддон для душ. ограждения 95x95 AM.PM Like Round W83T-333-095W белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 090 руб. 
Начислим 1506 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541736
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Поддон для душ. ограждения 95x95 AM.PM Like Round W83T-333-095W белый
25 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Размер поддона
95x95 см
Форма
круг
Цвет
белый
Материал
акрил
Бортик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х95х15
Вес, кг.
14

Описание товара Поддон для душ. ограждения 95x95 AM.PM Like Round W83T-333-095W белый

Усиленный акриловый поддон на регулируемых по высоте ножках обладает химической инертностью к большинству чистящих средств и дарит безупречный белый цвет и приятные тактильные ощущения. Поддон совместим с душевыми ограждениями - артикулы W83G-333-095CG, W83G-333-095CT. Приобретаются отдельно.

Отзывы о товаре Поддон для душ. ограждения 95x95 AM.PM Like Round W83T-333-095W белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Размер поддона
95x95 см
Форма
круг
Цвет
белый
Материал
акрил
Бортик
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Усиленный акриловый поддон на регулируемых по высоте ножках обладает химической инертностью к большинству чистящих средств и дарит безупречный белый цвет и приятные тактильные ощущения. Поддон совместим с душевыми ограждениями - артикулы W83G-333-095CG, W83G-333-095CT. Приобретаются отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Поддон для душ. ограждения 95x95 AM.PM Like Round W83T-333-095W белый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 25090 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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