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Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Awe FlashClean C111700WH белый купить с доставкой в Москве
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Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Awe FlashClean C111700WH белый

2 Отзывы
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Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Awe FlashClean C111700WH белый - фото 1
Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Awe FlashClean C111700WH белый - фото 2
Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Awe FlashClean C111700WH белый - фото 3
Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Awe FlashClean C111700WH белый - фото 4
Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Awe FlashClean C111700WH белый - фото 5
Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Awe FlashClean C111700WH белый - фото 6
Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Awe FlashClean C111700WH белый - фото 7
Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Awe FlashClean C111700WH белый - фото 8
Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Awe FlashClean C111700WH белый - фото 9
Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Awe FlashClean C111700WH белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Унитаз-компакт
  • Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Awe FlashClean C111700WH белый - фото 1
  • Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Awe FlashClean C111700WH белый - фото 2
  • Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Awe FlashClean C111700WH белый - фото 3
  • Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Awe FlashClean C111700WH белый - фото 4
  • Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Awe FlashClean C111700WH белый - фото 5
  • Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Awe FlashClean C111700WH белый - фото 6
  • Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Awe FlashClean C111700WH белый - фото 7
  • Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Awe FlashClean C111700WH белый - фото 8
  • Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Awe FlashClean C111700WH белый - фото 9
  • Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Awe FlashClean C111700WH белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
41 090 руб.  44 190 руб. 
Начислим 2466 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541730
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Awe FlashClean C111700WH белый
41 090 руб. -7%
44 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Унитаз-компакт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х37х35
Вес, кг.
25.6

Описание товара Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Awe FlashClean C111700WH белый

Самый популярный дизайн унитаза: природный дизайн, идеально сбалансированный с точки зрения пропорций. FlashClean — новое поколение безободковых унитазов без использования пластика: 100% гигиеничности, 0% брызг. Безупречная поверхность: изготовлен из стекловидного фарфора, самого гигиеничного и влагостойкого материала, с использованием форм последнего поколения. Безукоризненная стойкость к влаге, пятнам и запахам: идеальная глазуровка даже визуально скрытых зон.

Отзывы о товаре Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Awe FlashClean C111700WH белый

22.02.2023
Внуков Максим

Достоинства:
Качество

Недостатки:
Отсутствуют
01.02.2023
Николай

Достоинства:
Хорошее быстросъемное сидение для унитаза, цена была в 2 раза ниже конкурентов



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Унитаз-компакт
Страна производитель
Китай
Описание
Самый популярный дизайн унитаза: природный дизайн, идеально сбалансированный с точки зрения пропорций. FlashClean — новое поколение безободковых унитазов без использования пластика: 100% гигиеничности, 0% брызг. Безупречная поверхность: изготовлен из стекловидного фарфора, самого гигиеничного и влагостойкого материала, с использованием форм последнего поколения. Безукоризненная стойкость к влаге, пятнам и запахам: идеальная глазуровка даже визуально скрытых зон.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
22.02.2023
Внуков Максим

Достоинства:
Качество

Недостатки:
Отсутствуют
01.02.2023
Николай

Достоинства:
Хорошее быстросъемное сидение для унитаза, цена была в 2 раза ниже конкурентов


Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Awe FlashClean C111700WH белый - по цене 41090 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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