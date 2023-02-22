Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Awe FlashClean C111700WH белый
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Характеристики
Тип товара
Унитаз-компакт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%41 090 руб. 44 190 руб.
В наличии
Код товара: 541730
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
41 090 руб. -7%
44 190 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Унитаз-компакт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х37х35
Вес, кг.
25.6
Описание товара Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Awe FlashClean C111700WH белый
Самый популярный дизайн унитаза: природный дизайн, идеально сбалансированный с точки зрения пропорций. FlashClean — новое поколение безободковых унитазов без использования пластика: 100% гигиеничности, 0% брызг. Безупречная поверхность: изготовлен из стекловидного фарфора, самого гигиеничного и влагостойкого материала, с использованием форм последнего поколения. Безукоризненная стойкость к влаге, пятнам и запахам: идеальная глазуровка даже визуально скрытых зон.
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Самый популярный дизайн унитаза: природный дизайн, идеально сбалансированный с точки зрения пропорций. FlashClean — новое поколение безободковых унитазов без использования пластика: 100% гигиеничности, 0% брызг. Безупречная поверхность: изготовлен из стекловидного фарфора, самого гигиеничного и влагостойкого материала, с использованием форм последнего поколения. Безукоризненная стойкость к влаге, пятнам и запахам: идеальная глазуровка даже визуально скрытых зон.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Белый, Раковины, Биде, Цвет
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Белый, Раковины, Биде, Цвет
Достоинства:
Качество
Недостатки:
Отсутствуют
Достоинства:
Хорошее быстросъемное сидение для унитаза, цена была в 2 раза ниже конкурентов
Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Awe FlashClean C111700WH белый - по цене 41090 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Подвесной унитаз с сиденьем микролифт AM.PM Awe FlashClean C111700WH белый
Достоинства:
Качество
Недостатки:
Отсутствуют
Достоинства:
Хорошее быстросъемное сидение для унитаза, цена была в 2 раза ниже конкурентов