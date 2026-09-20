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Душевой набор AM.PM X-Joy F40885A94 хром купить с доставкой в Москве
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Душевой набор AM.PM X-Joy F40885A94 хром

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Душевой набор AM.PM X-Joy F40885A94 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
146
Длина излива
300
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541723
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Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
10
Страна бренда
Германия
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
146
Длина излива
300
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
3
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
анти известковое покрытие, защита от скручивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.46х0.9х0.35
Вес, кг.
6.5

Описание товара Душевой набор AM.PM X-Joy F40885A94 хром

Коллекция X-Joy влюбляет сочетанием трендовых технологий и современного дизайна. Душевая система разработана дизайн-агентством GP design partners из Австрии. Многие товары из этой коллекции получили престижную премию Red Dot Design которая оценивает качество продукта. Дизайнерские продукты для вашего дома по приемлемой цене! Легкость и простота установки душевой системы. Регулируемая штанга душа по высоте от 1030 до 1460 мм позволит установить верхний душ индивидуально под свой рост. Технология Rub&amp;amp;Clean поддерживает чистоту форсунок. Проведите один раз пальцем по поверхности и форсунки станут чистыми. Увеличенный диаметр верхнего и ручного душа помогут ощутить преимущества дизайнерской душевой системы. Душевой шланг длиной 1750мм с защитой от перекручивания даст возможность свободно чувствовать себя при принятии душа. Смеситель для ванны и душа оснащен керамическим картриджем Soft Motion 35мм который обеспечивает оптимальную регулировку температуры а также выдерживает перепады давления. Излив длиной 300мм облегчит выполнение бытовых задач.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Душевой набор AM.PM X-Joy F40885A94 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
10
Страна бренда
Германия
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Развернуть
Высота излива
146
Длина излива
300
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
3
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
анти известковое покрытие, защита от скручивания
Страна производитель
Китай
Описание
Коллекция X-Joy влюбляет сочетанием трендовых технологий и современного дизайна. Душевая система разработана дизайн-агентством GP design partners из Австрии. Многие товары из этой коллекции получили престижную премию Red Dot Design которая оценивает качество продукта. Дизайнерские продукты для вашего дома по приемлемой цене! Легкость и простота установки душевой системы. Регулируемая штанга душа по высоте от 1030 до 1460 мм позволит установить верхний душ индивидуально под свой рост. Технология Rub&amp;amp;Clean поддерживает чистоту форсунок. Проведите один раз пальцем по поверхности и форсунки станут чистыми. Увеличенный диаметр верхнего и ручного душа помогут ощутить преимущества дизайнерской душевой системы. Душевой шланг длиной 1750мм с защитой от перекручивания даст возможность свободно чувствовать себя при принятии душа. Смеситель для ванны и душа оснащен керамическим картриджем Soft Motion 35мм который обеспечивает оптимальную регулировку температуры а также выдерживает перепады давления. Излив длиной 300мм облегчит выполнение бытовых задач.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Отзывы


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