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Клавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049038 черный купить с доставкой в Москве
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Клавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049038 черный

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Клавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049038 черный - фото 1
Клавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049038 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиша смыва
  • Клавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049038 черный - фото 1
  • Клавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049038 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 
Начислим 384 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541706
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049038 черный
6 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Pro L
filter_none Товар входит в коллекцию Pro L

Коллекция Pro L


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Клавиша смыва
Высота, см
13.8
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
клавиша, рамка установочная, набор креплений, механизм
Крепление
в капитальную стену, в некапитальную стену
Механизм смыва
Пневматический
Область применения
для унитаза
Цвет кнопки
черный
Ширина, см
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х1
Вес, г.
600

Описание товара Клавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049038 черный

Кнопка для инсталляции AM PM Pro L I049038 матовый черный, клавиша смыва для унитаза пневматическая, пластик, Германия Ультра черная пневматическая клавиша смыва для инсталляции - небольшая деталь, которая всегда будет на виду. Кнопка смыва для инсталляции изготовлена из пластика и имеет гарантию 2 года. После нажатия на клавишу на матовой поверхности не видно отпечатков пальцев. Кнопка смыва для унитаза 210х138мм. Клавиша для инсталляции оснащена двумя режимами смыва: 3л и 6л.

Отзывы о товаре Клавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049038 черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Клавиша смыва
Высота, см
13.8
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
клавиша, рамка установочная, набор креплений, механизм
Крепление
в капитальную стену, в некапитальную стену
Механизм смыва
Пневматический
Область применения
для унитаза
Цвет кнопки
черный
Ширина, см
21
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопка для инсталляции AM PM Pro L I049038 матовый черный, клавиша смыва для унитаза пневматическая, пластик, Германия Ультра черная пневматическая клавиша смыва для инсталляции - небольшая деталь, которая всегда будет на виду. Кнопка смыва для инсталляции изготовлена из пластика и имеет гарантию 2 года. После нажатия на клавишу на матовой поверхности не видно отпечатков пальцев. Кнопка смыва для унитаза 210х138мм. Клавиша для инсталляции оснащена двумя режимами смыва: 3л и 6л.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиша для инсталляции AM.PM Pro L I049038 черный – стоимость товара 6390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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