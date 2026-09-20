Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro S I012704.7001 белый
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Pro S
-
В наличииЦена 3 790 руб.948 руб. в СплитКлавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047001 белый
-
В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитКлавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047031 никель
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитКлавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047051 хром
-
В наличииЦена 40 090 руб.10023 руб. в СплитИнсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro S I012704.7001 белы...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитКлавиша для инсталляции AM.PM Pro S I047038 черный
Характеристики
Описание товара Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro S I012704.7001 белый
Инсталляция для подвесного унитаза AM PM Pro с пневматической клавишей Pro S I012704.7001 оснащена максимально полной комплектацией все необходимые крепления, патрубки, звукоизолирующая прокладка в комплекте. Вертикальные ребра жесткости в конструкции рамы – дополнительная опора в месте давления керамики на стену. Благодаря им инсталляция более универсальная и подходит для унитазов любых размеров, включая унитазы с небольшой контактной поверхностью. Нет необходимости докупать дополнительные аксессуары для монтажа таких унитазов. Благодаря цельному стальному профилю 40х40 мм толщиной 2 мм инсталляция выдерживает нагрузку до 400 кг. Цельный бесшовный бачок из полиэтилена с защитой от конденсации. Комфортное использование благодаря заливному клапану с низким уровнем шума менее 20 Дб. В комплекте пневматическая двухрежимная клавиша из ABS пластика в цвете белый глянец.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Отзывы о товаре Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro S I012704.7001 белый