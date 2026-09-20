Top.Mail.Ru
Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro S I012704.7001 белый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro S I012704.7001 белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro S I012704.7001 белый - фото 1
Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro S I012704.7001 белый - фото 2
Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro S I012704.7001 белый - фото 3
Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro S I012704.7001 белый - фото 4
Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro S I012704.7001 белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инсталляция для унитаза
  • Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro S I012704.7001 белый - фото 1
  • Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro S I012704.7001 белый - фото 2
  • Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro S I012704.7001 белый - фото 3
  • Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro S I012704.7001 белый - фото 4
  • Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro S I012704.7001 белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 090 руб. 
Начислим 2406 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541704
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro S I012704.7001 белый
40 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Pro S
filter_none Товар входит в коллекцию Pro S

Коллекция Pro S


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Инсталляция для унитаза
Высота, см
0
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
инсталляция, монтажный набор, кнопка смыва, инструкция
Крепление
к полу, к капитальной стене
Механизм смыва
Пневматический
Область применения
для подвесного унитаза
Цвет кнопки
белый
Ширина, см
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.19х0.54х0.53х0.19х0.19
Вес, кг.
15.6

Описание товара Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro S I012704.7001 белый

Инсталляция для подвесного унитаза AM PM Pro с пневматической клавишей Pro S I012704.7001 оснащена максимально полной комплектацией все необходимые крепления, патрубки, звукоизолирующая прокладка в комплекте. Вертикальные ребра жесткости в конструкции рамы – дополнительная опора в месте давления керамики на стену. Благодаря им инсталляция более универсальная и подходит для унитазов любых размеров, включая унитазы с небольшой контактной поверхностью. Нет необходимости докупать дополнительные аксессуары для монтажа таких унитазов. Благодаря цельному стальному профилю 40х40 мм толщиной 2 мм инсталляция выдерживает нагрузку до 400 кг. Цельный бесшовный бачок из полиэтилена с защитой от конденсации. Комфортное использование благодаря заливному клапану с низким уровнем шума менее 20 Дб. В комплекте пневматическая двухрежимная клавиша из ABS пластика в цвете белый глянец.

Отзывы о товаре Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro S I012704.7001 белый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Инсталляция для унитаза
Высота, см
0
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
инсталляция, монтажный набор, кнопка смыва, инструкция
Крепление
к полу, к капитальной стене
Механизм смыва
Пневматический
Область применения
для подвесного унитаза
Цвет кнопки
белый
Ширина, см
50
Страна производитель
Китай
Описание
Инсталляция для подвесного унитаза AM PM Pro с пневматической клавишей Pro S I012704.7001 оснащена максимально полной комплектацией все необходимые крепления, патрубки, звукоизолирующая прокладка в комплекте. Вертикальные ребра жесткости в конструкции рамы – дополнительная опора в месте давления керамики на стену. Благодаря им инсталляция более универсальная и подходит для унитазов любых размеров, включая унитазы с небольшой контактной поверхностью. Нет необходимости докупать дополнительные аксессуары для монтажа таких унитазов. Благодаря цельному стальному профилю 40х40 мм толщиной 2 мм инсталляция выдерживает нагрузку до 400 кг. Цельный бесшовный бачок из полиэтилена с защитой от конденсации. Комфортное использование благодаря заливному клапану с низким уровнем шума менее 20 Дб. В комплекте пневматическая двухрежимная клавиша из ABS пластика в цвете белый глянец.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro S I012704.7001 белый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 40090 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...