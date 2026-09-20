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Инсталляция для подвесного унитаза с клавишей AM.PM I01270301N цвет:белый купить с доставкой в Москве
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Инсталляция для подвесного унитаза с клавишей AM.PM I01270301N цвет:белый

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Инсталляция для подвесного унитаза с клавишей AM.PM I01270301N цвет:белый - фото 1
Инсталляция для подвесного унитаза с клавишей AM.PM I01270301N цвет:белый - фото 2
Инсталляция для подвесного унитаза с клавишей AM.PM I01270301N цвет:белый - фото 3
Инсталляция для подвесного унитаза с клавишей AM.PM I01270301N цвет:белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инсталляция для унитаза
  • Инсталляция для подвесного унитаза с клавишей AM.PM I01270301N цвет:белый - фото 1
  • Инсталляция для подвесного унитаза с клавишей AM.PM I01270301N цвет:белый - фото 2
  • Инсталляция для подвесного унитаза с клавишей AM.PM I01270301N цвет:белый - фото 3
  • Инсталляция для подвесного унитаза с клавишей AM.PM I01270301N цвет:белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541702
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Инсталляция для унитаза
Размеры в упаковке, м
1.39х0.41х0.28
Вес, кг.
10

Описание товара Инсталляция для подвесного унитаза с клавишей AM.PM I01270301N цвет:белый

Инсталляция для подвесного унитаза AM PM с клавишей, белый I01270301N подойдет для монтажа даже в узком пространстве. Благодаря цельному стальному профилю выдерживает нагрузку до 400 кг.

Отзывы о товаре Инсталляция для подвесного унитаза с клавишей AM.PM I01270301N цвет:белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Инсталляция для унитаза
Описание
Инсталляция для подвесного унитаза AM PM с клавишей, белый I01270301N подойдет для монтажа даже в узком пространстве. Благодаря цельному стальному профилю выдерживает нагрузку до 400 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Инсталляция для подвесного унитаза с клавишей AM.PM I01270301N цвет:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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