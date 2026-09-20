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Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro L I012704.9051 хром купить с доставкой в Москве
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Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro L I012704.9051 хром

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Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro L I012704.9051 хром - фото 1
Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro L I012704.9051 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инсталляция для унитаза
  • Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro L I012704.9051 хром - фото 1
  • Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro L I012704.9051 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 490 руб. 
Начислим 2490 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541700
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro L I012704.9051 хром
41 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Pro L
filter_none Товар входит в коллекцию Pro L

Коллекция Pro L


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Инсталляция для унитаза
Высота, см
45.8
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
инсталляция, элементы крепления к стене, бачок с системой смыва, патрубки для подключения к унитазу, фановый отвод, крепежные шпильки для унитаза, клавиша смыва, звукоизолирующая прокладка
Крепление
к капитальной стене
Механизм смыва
Пневматический
Область применения
для подвесного унитаза
Цвет кнопки
хром
Ширина, см
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.32х0.5х0.23
Вес, кг.
15.6

Описание товара Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro L I012704.9051 хром

Максимально полная комплектация - все необходимые крепления, патрубки, звукоизолирующая прокладка в комплекте.Вертикальные ребра жесткости в конструкции рамы – дополнительная опора в месте давления керамики на стену.Благодаря им инсталляция более универсальная и подходит для унитазов любых размеров, включая унитазы с небольшой контактной поверхностью. Нет необходимости докупать дополнительные аксессуары для монтажа таких унитазов. Благодаря цельному стальному профилю 40*40 мм толщиной 2 мм инсталляция выдерживает нагрузку до 400 кг.Цельный бесшовный бачок из полиэтилена с защитой от конденсации.Комфортное использование благодаря заливному клапану с низким уровнем шума - менее 20 Дб.

Отзывы о товаре Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro L I012704.9051 хром




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Инсталляция для унитаза
Высота, см
45.8
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
инсталляция, элементы крепления к стене, бачок с системой смыва, патрубки для подключения к унитазу, фановый отвод, крепежные шпильки для унитаза, клавиша смыва, звукоизолирующая прокладка
Крепление
к капитальной стене
Механизм смыва
Пневматический
Область применения
для подвесного унитаза
Цвет кнопки
хром
Ширина, см
50
Страна производитель
Китай
Описание
Максимально полная комплектация - все необходимые крепления, патрубки, звукоизолирующая прокладка в комплекте.Вертикальные ребра жесткости в конструкции рамы – дополнительная опора в месте давления керамики на стену.Благодаря им инсталляция более универсальная и подходит для унитазов любых размеров, включая унитазы с небольшой контактной поверхностью. Нет необходимости докупать дополнительные аксессуары для монтажа таких унитазов. Благодаря цельному стальному профилю 40*40 мм толщиной 2 мм инсталляция выдерживает нагрузку до 400 кг.Цельный бесшовный бачок из полиэтилена с защитой от конденсации.Комфортное использование благодаря заливному клапану с низким уровнем шума - менее 20 Дб.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro L I012704.9051 хром - этот товар вы можете купить по цене 41490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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