Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro L I012704.9051 хром
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Инсталляция для унитаза
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 490 руб.
В наличии
Код товара: 541700
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
41 490 руб.
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Коллекция Pro L
Коллекция Pro L
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Инсталляция для унитаза
Высота, см
45.8
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
инсталляция, элементы крепления к стене, бачок с системой смыва, патрубки для подключения к унитазу, фановый отвод, крепежные шпильки для унитаза, клавиша смыва, звукоизолирующая прокладка
Крепление
к капитальной стене
Механизм смыва
Пневматический
Область применения
для подвесного унитаза
Цвет кнопки
хром
Ширина, см
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.32х0.5х0.23
Вес, кг.
15.6
Описание товара Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro L I012704.9051 хром
Максимально полная комплектация - все необходимые крепления, патрубки, звукоизолирующая прокладка в комплекте.Вертикальные ребра жесткости в конструкции рамы – дополнительная опора в месте давления керамики на стену.Благодаря им инсталляция более универсальная и подходит для унитазов любых размеров, включая унитазы с небольшой контактной поверхностью. Нет необходимости докупать дополнительные аксессуары для монтажа таких унитазов. Благодаря цельному стальному профилю 40*40 мм толщиной 2 мм инсталляция выдерживает нагрузку до 400 кг.Цельный бесшовный бачок из полиэтилена с защитой от конденсации.Комфортное использование благодаря заливному клапану с низким уровнем шума - менее 20 Дб.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Инсталляция для унитаза
Высота, см
45.8
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
инсталляция, элементы крепления к стене, бачок с системой смыва, патрубки для подключения к унитазу, фановый отвод, крепежные шпильки для унитаза, клавиша смыва, звукоизолирующая прокладка
Крепление
к капитальной стене
Механизм смыва
Пневматический
Область применения
для подвесного унитаза
Цвет кнопки
хром
Ширина, см
50
Страна производитель
Китай
Максимально полная комплектация - все необходимые крепления, патрубки, звукоизолирующая прокладка в комплекте.Вертикальные ребра жесткости в конструкции рамы – дополнительная опора в месте давления керамики на стену.Благодаря им инсталляция более универсальная и подходит для унитазов любых размеров, включая унитазы с небольшой контактной поверхностью. Нет необходимости докупать дополнительные аксессуары для монтажа таких унитазов. Благодаря цельному стальному профилю 40*40 мм толщиной 2 мм инсталляция выдерживает нагрузку до 400 кг.Цельный бесшовный бачок из полиэтилена с защитой от конденсации.Комфортное использование благодаря заливному клапану с низким уровнем шума - менее 20 Дб.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro L I012704.9051 хром - этот товар вы можете купить по цене 41490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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