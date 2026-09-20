Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro I012704.50A38 черный
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Характеристики
Тип товара
Инсталляция для унитаза
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%74 290 руб. 79 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541696
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Инсталляция для унитаза
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.32х0.5х0.23
Вес, кг.
15.9
Описание товара Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro I012704.50A38 черный
Система инсталляции для унитазов AM PM Pro I012704.50A38 с сенсорной кнопкой смыва. Максимально полная комплектация - все необходимые крепления, патрубки, звукоизолирующая прокладка в комплекте. Вертикальные ребра жесткости в конструкции рамы – дополнительная опора в месте давления керамики на стену. Благодаря им инсталляция более универсальная и подходит для унитазов любых размеров, включая унитазы с небольшой контакной поверхностью. Нет необходимости докупать дополнительные аксессуары для монтажа таких унитазов.
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Система инсталляции для унитазов AM PM Pro I012704.50A38 с сенсорной кнопкой смыва. Максимально полная комплектация - все необходимые крепления, патрубки, звукоизолирующая прокладка в комплекте. Вертикальные ребра жесткости в конструкции рамы – дополнительная опора в месте давления керамики на стену. Благодаря им инсталляция более универсальная и подходит для унитазов любых размеров, включая унитазы с небольшой контакной поверхностью. Нет необходимости докупать дополнительные аксессуары для монтажа таких унитазов.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro I012704.50A38 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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