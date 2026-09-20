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Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro I012704.50A38 черный купить с доставкой в Москве
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Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro I012704.50A38 черный

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Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro I012704.50A38 черный - фото 1
Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro I012704.50A38 черный - фото 2
Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro I012704.50A38 черный - фото 3
Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro I012704.50A38 черный - фото 4
Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro I012704.50A38 черный - фото 5
Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro I012704.50A38 черный - фото 6
Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro I012704.50A38 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инсталляция для унитаза
  • Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro I012704.50A38 черный - фото 1
  • Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro I012704.50A38 черный - фото 2
  • Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro I012704.50A38 черный - фото 3
  • Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro I012704.50A38 черный - фото 4
  • Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro I012704.50A38 черный - фото 5
  • Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro I012704.50A38 черный - фото 6
  • Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro I012704.50A38 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
74 290 руб.  79 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541696
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Инсталляция для унитаза
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.32х0.5х0.23
Вес, кг.
15.9

Описание товара Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro I012704.50A38 черный

Система инсталляции для унитазов AM PM Pro I012704.50A38 с сенсорной кнопкой смыва. Максимально полная комплектация - все необходимые крепления, патрубки, звукоизолирующая прокладка в комплекте. Вертикальные ребра жесткости в конструкции рамы – дополнительная опора в месте давления керамики на стену. Благодаря им инсталляция более универсальная и подходит для унитазов любых размеров, включая унитазы с небольшой контакной поверхностью. Нет необходимости докупать дополнительные аксессуары для монтажа таких унитазов.

Отзывы о товаре Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro I012704.50A38 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Инсталляция для унитаза
Страна производитель
Китай
Описание
Система инсталляции для унитазов AM PM Pro I012704.50A38 с сенсорной кнопкой смыва. Максимально полная комплектация - все необходимые крепления, патрубки, звукоизолирующая прокладка в комплекте. Вертикальные ребра жесткости в конструкции рамы – дополнительная опора в месте давления керамики на стену. Благодаря им инсталляция более универсальная и подходит для унитазов любых размеров, включая унитазы с небольшой контакной поверхностью. Нет необходимости докупать дополнительные аксессуары для монтажа таких унитазов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Инсталляция для подвесного унитаза AM.PM Pro I012704.50A38 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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