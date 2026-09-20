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Зеркальный шкаф правый с подсветкой 80см AM.PM Like M80MPR0801WG белый купить с доставкой в Москве
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Зеркальный шкаф правый с подсветкой 80см AM.PM Like M80MPR0801WG белый

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Зеркальный шкаф правый с подсветкой 80см AM.PM Like M80MPR0801WG белый - фото 1
Зеркальный шкаф правый с подсветкой 80см AM.PM Like M80MPR0801WG белый - фото 2
Зеркальный шкаф правый с подсветкой 80см AM.PM Like M80MPR0801WG белый - фото 3
Зеркальный шкаф правый с подсветкой 80см AM.PM Like M80MPR0801WG белый - фото 4
Зеркальный шкаф правый с подсветкой 80см AM.PM Like M80MPR0801WG белый - фото 5
Зеркальный шкаф правый с подсветкой 80см AM.PM Like M80MPR0801WG белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
ЛДСП
  • Зеркальный шкаф правый с подсветкой 80см AM.PM Like M80MPR0801WG белый - фото 1
  • Зеркальный шкаф правый с подсветкой 80см AM.PM Like M80MPR0801WG белый - фото 2
  • Зеркальный шкаф правый с подсветкой 80см AM.PM Like M80MPR0801WG белый - фото 3
  • Зеркальный шкаф правый с подсветкой 80см AM.PM Like M80MPR0801WG белый - фото 4
  • Зеркальный шкаф правый с подсветкой 80см AM.PM Like M80MPR0801WG белый - фото 5
  • Зеркальный шкаф правый с подсветкой 80см AM.PM Like M80MPR0801WG белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
22 890 руб.  24 660 руб. 
Начислим 1374 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541688
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Зеркальный шкаф правый с подсветкой 80см AM.PM Like M80MPR0801WG белый
22 890 руб. -7%
24 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
зеркальное полотно
Зеркало с полочкой
да
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
да
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
полки
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
ЛДСП
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Организация внутреннего пространства (описание)
3 полки
Открытые полки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х78х15
Вес, кг.
25

Описание товара Зеркальный шкаф правый с подсветкой 80см AM.PM Like M80MPR0801WG белый

Впервые ультрамодная дизайнерская мебель в стиле Dynamic Organic стала представлена в доступном сегменте. Утонченность в деталях: удобные интегрированные в фасад ручки идеально повторяют изгиб выступа раковины. Интегрированная направленная светодиодная подсветка обеспечивает комфортное рассеянное освещение. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).

Отзывы о товаре Зеркальный шкаф правый с подсветкой 80см AM.PM Like M80MPR0801WG белый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
зеркальное полотно
Зеркало с полочкой
да
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
да
Покрытие боковин
высококачественные итальянские краски и эмали
Покрытие фасада
высококачественные итальянские краски и эмали
Система хранения
полки
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый глянец
Основной материал
ЛДСП
Развернуть
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Организация внутреннего пространства (описание)
3 полки
Открытые полки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Впервые ультрамодная дизайнерская мебель в стиле Dynamic Organic стала представлена в доступном сегменте. Утонченность в деталях: удобные интегрированные в фасад ручки идеально повторяют изгиб выступа раковины. Интегрированная направленная светодиодная подсветка обеспечивает комфортное рассеянное освещение. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркальный шкаф правый с подсветкой 80см AM.PM Like M80MPR0801WG белый - стоимость товара 22890 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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