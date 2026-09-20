Зеркало, частично зеркальный шкаф, правый, 75 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPR0751WG, с подсвет
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый глянец
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
ЛДСП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 090 руб.
В наличии
Код товара: 541686
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21 090 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
да
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
да
Покрытие боковин
ламинация
Покрытие фасада
эмаль глянцевая
Система хранения
полки
Страна производства
Дания
Цвет изделия
белый глянец
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
ЛДСП
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
2 полки
Открытые полки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х75х19
Вес, кг.
11
Описание товара Зеркало, частично зеркальный шкаф, правый, 75 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPR0751WG, с подсвет
Уникальная технология покраски с использованием экологически чистых итальянских красок – высокий глянец, яркий и насыщенный белый цвет, не подверженный воздействию влаги и ультрафиолета. Боковины выполнены из специализированной ЛДСП.
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Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
да
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
да
Покрытие боковин
ламинация
Покрытие фасада
эмаль глянцевая
Система хранения
полки
Страна производства
Дания
Цвет изделия
белый глянец
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
ЛДСП
Развернуть
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
2 полки
Открытые полки
нет
Страна производитель
Китай
Уникальная технология покраски с использованием экологически чистых итальянских красок – высокий глянец, яркий и насыщенный белый цвет, не подверженный воздействию влаги и ультрафиолета. Боковины выполнены из специализированной ЛДСП.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Зеркало, частично зеркальный шкаф, правый, 75 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPR0751WG, с подсвет - стоимость товара 21090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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