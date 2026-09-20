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Зеркало, частично зеркальный шкаф, правый, 60 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPR0601WG, с подсвет купить с доставкой в Москве
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Зеркало, частично зеркальный шкаф, правый, 60 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPR0601WG, с подсвет

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Зеркало, частично зеркальный шкаф, правый, 60 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPR0601WG, с подсветкой, цвет: белый - фото 1
Зеркало, частично зеркальный шкаф, правый, 60 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPR0601WG, с подсветкой, цвет: белый - фото 2
Зеркало, частично зеркальный шкаф, правый, 60 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPR0601WG, с подсветкой, цвет: белый - фото 3
Зеркало, частично зеркальный шкаф, правый, 60 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPR0601WG, с подсветкой, цвет: белый - фото 4
Зеркало, частично зеркальный шкаф, правый, 60 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPR0601WG, с подсветкой, цвет: белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
ЛДСП
  • Зеркало, частично зеркальный шкаф, правый, 60 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPR0601WG, с подсветкой, цвет: белый - фото 1
  • Зеркало, частично зеркальный шкаф, правый, 60 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPR0601WG, с подсветкой, цвет: белый - фото 2
  • Зеркало, частично зеркальный шкаф, правый, 60 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPR0601WG, с подсветкой, цвет: белый - фото 3
  • Зеркало, частично зеркальный шкаф, правый, 60 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPR0601WG, с подсветкой, цвет: белый - фото 4
  • Зеркало, частично зеркальный шкаф, правый, 60 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPR0601WG, с подсветкой, цвет: белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 690 руб. 
Начислим 1122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541684
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Зеркало, частично зеркальный шкаф, правый, 60 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPR0601WG, с подсвет
18 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
да
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
да
Покрытие боковин
ламинация
Покрытие фасада
эмаль глянцевая
Система хранения
полки
Страна производства
Дания
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
ЛДСП
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
2 полки
Открытые полки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х60х19
Вес, кг.
7

Описание товара Зеркало, частично зеркальный шкаф, правый, 60 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPR0601WG, с подсвет

Уникальная технология покраски с использованием экологически чистых итальянских красок – высокий глянец, яркий и насыщенный белый цвет, не подверженный воздействию влаги и ультрафиолета. Боковины выполнены из специализированной ЛДСП.

Отзывы о товаре Зеркало, частично зеркальный шкаф, правый, 60 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPR0601WG, с подсвет




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Характеристики
Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
да
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
да
Покрытие боковин
ламинация
Покрытие фасада
эмаль глянцевая
Система хранения
полки
Страна производства
Дания
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
ЛДСП
Развернуть
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
2 полки
Открытые полки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Уникальная технология покраски с использованием экологически чистых итальянских красок – высокий глянец, яркий и насыщенный белый цвет, не подверженный воздействию влаги и ультрафиолета. Боковины выполнены из специализированной ЛДСП.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркало, частично зеркальный шкаф, правый, 60 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPR0601WG, с подсвет - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 18690 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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