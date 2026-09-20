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Зеркало, частично зеркальный шкаф, 85 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPX0851WG, с подсветкой, цве купить с доставкой в Москве
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Зеркало, частично зеркальный шкаф, 85 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPX0851WG, с подсветкой, цве

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Зеркало, частично зеркальный шкаф, 85 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPX0851WG, с подсветкой, цвет: белый, глянец - фото 1
Зеркало, частично зеркальный шкаф, 85 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPX0851WG, с подсветкой, цвет: белый, глянец - фото 2
Зеркало, частично зеркальный шкаф, 85 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPX0851WG, с подсветкой, цвет: белый, глянец - фото 3
Зеркало, частично зеркальный шкаф, 85 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPX0851WG, с подсветкой, цвет: белый, глянец - фото 4
Зеркало, частично зеркальный шкаф, 85 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPX0851WG, с подсветкой, цвет: белый, глянец - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый глянец
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
ЛДСП
  • Зеркало, частично зеркальный шкаф, 85 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPX0851WG, с подсветкой, цвет: белый, глянец - фото 1
  • Зеркало, частично зеркальный шкаф, 85 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPX0851WG, с подсветкой, цвет: белый, глянец - фото 2
  • Зеркало, частично зеркальный шкаф, 85 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPX0851WG, с подсветкой, цвет: белый, глянец - фото 3
  • Зеркало, частично зеркальный шкаф, 85 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPX0851WG, с подсветкой, цвет: белый, глянец - фото 4
  • Зеркало, частично зеркальный шкаф, 85 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPX0851WG, с подсветкой, цвет: белый, глянец - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 790 руб. 
Начислим 1548 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541682
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Зеркало, частично зеркальный шкаф, 85 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPX0851WG, с подсветкой, цве
25 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
да
Ориентация
правая, левая
Подсветка в комплекте
да
Покрытие боковин
ламинация
Покрытие фасада
эмаль глянцевая
Система хранения
полки
Страна производства
Дания
Цвет изделия
белый глянец
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
ЛДСП
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
4 полки
Открытые полки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х75х19
Вес, кг.
12

Описание товара Зеркало, частично зеркальный шкаф, 85 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPX0851WG, с подсветкой, цве

Большой и функциональный шкаф с зеркалом и подсветкой завершит композицию ванной комнаты. Боковины шкафа изготовлены из ЛДСП с уникальной технологией покраски. Экологически чистые итальянские краски – высокий глянец, яркий и насыщенный белый цвет, не подверженный воздействию влаги и ультрафиолета. Размер шкафчика 750 х 180 мм, глубина 190 мм. Внутри шкафчика установлены две полки для удобного хранения уходовых средств. Размер зеркала 750 х 470 мм. Над зеркалом установлена подсветка для удобного нанесения макияжа.

Отзывы о товаре Зеркало, частично зеркальный шкаф, 85 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPX0851WG, с подсветкой, цве




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
да
Ориентация
правая, левая
Подсветка в комплекте
да
Покрытие боковин
ламинация
Покрытие фасада
эмаль глянцевая
Система хранения
полки
Страна производства
Дания
Цвет изделия
белый глянец
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
ЛДСП
Развернуть
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
4 полки
Открытые полки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Большой и функциональный шкаф с зеркалом и подсветкой завершит композицию ванной комнаты. Боковины шкафа изготовлены из ЛДСП с уникальной технологией покраски. Экологически чистые итальянские краски – высокий глянец, яркий и насыщенный белый цвет, не подверженный воздействию влаги и ультрафиолета. Размер шкафчика 750 х 180 мм, глубина 190 мм. Внутри шкафчика установлены две полки для удобного хранения уходовых средств. Размер зеркала 750 х 470 мм. Над зеркалом установлена подсветка для удобного нанесения макияжа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркало, частично зеркальный шкаф, 85 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPX0851WG, с подсветкой, цве - купить по цене 25790 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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