Зеркало, частично зеркальный шкаф, 85 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPX0851WG, с подсветкой, цве
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый глянец
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
ЛДСП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 790 руб.
В наличии
Код товара: 541682
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
25 790 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
да
Ориентация
правая, левая
Подсветка в комплекте
да
Покрытие боковин
ламинация
Покрытие фасада
эмаль глянцевая
Система хранения
полки
Страна производства
Дания
Цвет изделия
белый глянец
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
ЛДСП
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
4 полки
Открытые полки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х75х19
Вес, кг.
12
Описание товара Зеркало, частично зеркальный шкаф, 85 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPX0851WG, с подсветкой, цве
Большой и функциональный шкаф с зеркалом и подсветкой завершит композицию ванной комнаты. Боковины шкафа изготовлены из ЛДСП с уникальной технологией покраски. Экологически чистые итальянские краски – высокий глянец, яркий и насыщенный белый цвет, не подверженный воздействию влаги и ультрафиолета. Размер шкафчика 750 х 180 мм, глубина 190 мм. Внутри шкафчика установлены две полки для удобного хранения уходовых средств. Размер зеркала 750 х 470 мм. Над зеркалом установлена подсветка для удобного нанесения макияжа.
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Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
да
Ориентация
правая, левая
Подсветка в комплекте
да
Покрытие боковин
ламинация
Покрытие фасада
эмаль глянцевая
Система хранения
полки
Страна производства
Дания
Цвет изделия
белый глянец
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
ЛДСП
Развернуть
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
4 полки
Открытые полки
нет
Страна производитель
Китай
Большой и функциональный шкаф с зеркалом и подсветкой завершит композицию ванной комнаты. Боковины шкафа изготовлены из ЛДСП с уникальной технологией покраски. Экологически чистые итальянские краски – высокий глянец, яркий и насыщенный белый цвет, не подверженный воздействию влаги и ультрафиолета. Размер шкафчика 750 х 180 мм, глубина 190 мм. Внутри шкафчика установлены две полки для удобного хранения уходовых средств. Размер зеркала 750 х 470 мм. Над зеркалом установлена подсветка для удобного нанесения макияжа.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Зеркало, частично зеркальный шкаф, 85 см RedBlu by Damixa Palace One M41MPX0851WG, с подсветкой, цве - купить по цене 25790 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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