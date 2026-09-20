Зеркало, зеркальный шкаф, правый, 80 см AM.PM Sensation M30MCR0801FG, с подсветкой, цвет:серый шелк
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Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
264 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541678
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х70х15
Вес, кг.
27.8
Описание товара Зеркало, зеркальный шкаф, правый, 80 см AM.PM Sensation M30MCR0801FG, с подсветкой, цвет:серый шелк
Коллекция шедевров: характерная форма в стиле dynamic organic тщательно проработана и доведена до совершенства в каждом продукте. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада: ультрамодное и технологически сложное решение, которое могут воплотить единицы фабрик. Инновационная LED-подсветка с сенсорным управлением светом с возможностью переключения с теплого на холодный. Самое мягкое открытие и закрытие в классе: петли мягкого закрывания Soft-Close.
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Коллекция шедевров: характерная форма в стиле dynamic organic тщательно проработана и доведена до совершенства в каждом продукте. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада: ультрамодное и технологически сложное решение, которое могут воплотить единицы фабрик. Инновационная LED-подсветка с сенсорным управлением светом с возможностью переключения с теплого на холодный. Самое мягкое открытие и закрытие в классе: петли мягкого закрывания Soft-Close.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Зеркало, зеркальный шкаф, правый, 80 см AM.PM Sensation M30MCR0801FG, с подсветкой, цвет:серый шелк - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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