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Зеркало, зеркальный шкаф, правый, 80 см AM.PM Sensation M30MCR0801FG, с подсветкой, цвет:серый шелк купить с доставкой в Москве
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Зеркало, зеркальный шкаф, правый, 80 см AM.PM Sensation M30MCR0801FG, с подсветкой, цвет:серый шелк

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Зеркало, зеркальный шкаф, правый, 80 см AM.PM Sensation M30MCR0801FG, с подсветкой, цвет:серый шелк, глянцевая - фото 1
Зеркало, зеркальный шкаф, правый, 80 см AM.PM Sensation M30MCR0801FG, с подсветкой, цвет:серый шелк, глянцевая - фото 2
Зеркало, зеркальный шкаф, правый, 80 см AM.PM Sensation M30MCR0801FG, с подсветкой, цвет:серый шелк, глянцевая - фото 3
Зеркало, зеркальный шкаф, правый, 80 см AM.PM Sensation M30MCR0801FG, с подсветкой, цвет:серый шелк, глянцевая - фото 4
Зеркало, зеркальный шкаф, правый, 80 см AM.PM Sensation M30MCR0801FG, с подсветкой, цвет:серый шелк, глянцевая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Зеркало, зеркальный шкаф, правый, 80 см AM.PM Sensation M30MCR0801FG, с подсветкой, цвет:серый шелк, глянцевая - фото 1
  • Зеркало, зеркальный шкаф, правый, 80 см AM.PM Sensation M30MCR0801FG, с подсветкой, цвет:серый шелк, глянцевая - фото 2
  • Зеркало, зеркальный шкаф, правый, 80 см AM.PM Sensation M30MCR0801FG, с подсветкой, цвет:серый шелк, глянцевая - фото 3
  • Зеркало, зеркальный шкаф, правый, 80 см AM.PM Sensation M30MCR0801FG, с подсветкой, цвет:серый шелк, глянцевая - фото 4
  • Зеркало, зеркальный шкаф, правый, 80 см AM.PM Sensation M30MCR0801FG, с подсветкой, цвет:серый шелк, глянцевая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
264 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541678
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х70х15
Вес, кг.
27.8

Описание товара Зеркало, зеркальный шкаф, правый, 80 см AM.PM Sensation M30MCR0801FG, с подсветкой, цвет:серый шелк

Коллекция шедевров: характерная форма в стиле dynamic organic тщательно проработана и доведена до совершенства в каждом продукте. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада: ультрамодное и технологически сложное решение, которое могут воплотить единицы фабрик. Инновационная LED-подсветка с сенсорным управлением светом с возможностью переключения с теплого на холодный. Самое мягкое открытие и закрытие в классе: петли мягкого закрывания Soft-Close.

Отзывы о товаре Зеркало, зеркальный шкаф, правый, 80 см AM.PM Sensation M30MCR0801FG, с подсветкой, цвет:серый шелк




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Описание
Коллекция шедевров: характерная форма в стиле dynamic organic тщательно проработана и доведена до совершенства в каждом продукте. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада: ультрамодное и технологически сложное решение, которое могут воплотить единицы фабрик. Инновационная LED-подсветка с сенсорным управлением светом с возможностью переключения с теплого на холодный. Самое мягкое открытие и закрытие в классе: петли мягкого закрывания Soft-Close.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркало, зеркальный шкаф, правый, 80 см AM.PM Sensation M30MCR0801FG, с подсветкой, цвет:серый шелк - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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