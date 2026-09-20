Top.Mail.Ru
Зеркальный шкаф левый с подсветкой 80см AM.PM Sensation M30MCL0801TF дуб купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Зеркальный шкаф левый с подсветкой 80см AM.PM Sensation M30MCL0801TF дуб

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Зеркальный шкаф левый с подсветкой 80см AM.PM Sensation M30MCL0801TF дуб - фото 1
Зеркальный шкаф левый с подсветкой 80см AM.PM Sensation M30MCL0801TF дуб - фото 2
Зеркальный шкаф левый с подсветкой 80см AM.PM Sensation M30MCL0801TF дуб - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
табачный дуб
Основной материал
МДФ
  • Зеркальный шкаф левый с подсветкой 80см AM.PM Sensation M30MCL0801TF дуб - фото 1
  • Зеркальный шкаф левый с подсветкой 80см AM.PM Sensation M30MCL0801TF дуб - фото 2
  • Зеркальный шкаф левый с подсветкой 80см AM.PM Sensation M30MCL0801TF дуб - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
441 890 руб.  474 390 руб. 
Начислим 26514 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541676
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Зеркальный шкаф левый с подсветкой 80см AM.PM Sensation M30MCL0801TF дуб
441 890 руб. -7%
474 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sensation
filter_none Товар входит в коллекцию Sensation

Коллекция Sensation


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
зеркальное полотно
Зеркало с полочкой
да
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
да
Покрытие боковин
текстурированный шпон
Покрытие фасада
текстурированный шпон
Система хранения
полки
Страна производства
Германия
Цвет изделия
табачный дуб
Основной материал
МДФ
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
3 полки
Открытые полки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х70х15
Вес, кг.
27.8

Описание товара Зеркальный шкаф левый с подсветкой 80см AM.PM Sensation M30MCL0801TF дуб

Коллекция шедевров: характерная форма в стиле dynamic organic тщательно проработана и доведена до совершенства в каждом продукте. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада: ультрамодное и технологически сложное решение, которое могут воплотить единицы фабрик. Инновационная LED-подсветка с сенсорным управлением светом с возможностью переключения с теплого на холодный. Самое мягкое открытие и закрытие в классе: петли мягкого закрывания Soft-Close.

Отзывы о товаре Зеркальный шкаф левый с подсветкой 80см AM.PM Sensation M30MCL0801TF дуб




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Дополнительный материал
зеркальное полотно
Зеркало с полочкой
да
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
да
Покрытие боковин
текстурированный шпон
Покрытие фасада
текстурированный шпон
Система хранения
полки
Страна производства
Германия
Цвет изделия
табачный дуб
Основной материал
МДФ
Развернуть
Комплект ножек
нет
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
3 полки
Открытые полки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Коллекция шедевров: характерная форма в стиле dynamic organic тщательно проработана и доведена до совершенства в каждом продукте. Особый наиболее эстетически совершенный радиус фасада: ультрамодное и технологически сложное решение, которое могут воплотить единицы фабрик. Инновационная LED-подсветка с сенсорным управлением светом с возможностью переключения с теплого на холодный. Самое мягкое открытие и закрытие в классе: петли мягкого закрывания Soft-Close.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркальный шкаф левый с подсветкой 80см AM.PM Sensation M30MCL0801TF дуб - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 441890 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...