Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001TF, с подсветкой, цвет: табачный дуб, тек
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
коричневый
Основной материал
мдф, зеркальное полотно
Позиционирование дверей
универсальная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%473 890 руб. 508 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541674
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
коричневый
Комплектация
зеркало-шкаф, вкладная полка, комплект подсветки, комплект доводчиков, инструкция, упаковка
Основной материал
мдф, зеркальное полотно
Позиционирование дверей
универсальная
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
2 полки
Подсветка
да
Высота, см
70
Длина, см
15
Габариты (ВxГxШ), мм
700x1000x150
Размеры в упаковке, м
1х0.7х0.15
Вес, кг.
32.8
Описание товара Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001TF, с подсветкой, цвет: табачный дуб, тек
Зеркальный шкаф 100 см, материал МДФ и зеркальное полотно, покрытие эмаль. С подсветкой LED 16 W (два типа подсветки - теплый и холодный), с функцией настройки яркости, розетка, сенсорный выключатель в комплекте, доводчиками, двумя полками.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
коричневый
Комплектация
зеркало-шкаф, вкладная полка, комплект подсветки, комплект доводчиков, инструкция, упаковка
Основной материал
мдф, зеркальное полотно
Позиционирование дверей
универсальная
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
2 полки
Подсветка
да
Высота, см
70
Длина, см
15
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Габариты (ВxГxШ), мм
700x1000x150
Зеркальный шкаф 100 см, материал МДФ и зеркальное полотно, покрытие эмаль. С подсветкой LED 16 W (два типа подсветки - теплый и холодный), с функцией настройки яркости, розетка, сенсорный выключатель в комплекте, доводчиками, двумя полками.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001TF, с подсветкой, цвет: табачный дуб, тек - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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