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Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001NF, с подсветкой, цвет: орех, текстуриров купить с доставкой в Москве
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Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001NF, с подсветкой, цвет: орех, текстуриров

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Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001NF, с подсветкой, цвет: орех, текстурированная, шт - фото 1
Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001NF, с подсветкой, цвет: орех, текстурированная, шт - фото 2
Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001NF, с подсветкой, цвет: орех, текстурированная, шт - фото 3
Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001NF, с подсветкой, цвет: орех, текстурированная, шт - фото 4
Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001NF, с подсветкой, цвет: орех, текстурированная, шт - фото 5
Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001NF, с подсветкой, цвет: орех, текстурированная, шт - фото 6
Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001NF, с подсветкой, цвет: орех, текстурированная, шт - фото 7
Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001NF, с подсветкой, цвет: орех, текстурированная, шт - фото 8
Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001NF, с подсветкой, цвет: орех, текстурированная, шт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
орех
  • Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001NF, с подсветкой, цвет: орех, текстурированная, шт - фото 1
  • Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001NF, с подсветкой, цвет: орех, текстурированная, шт - фото 2
  • Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001NF, с подсветкой, цвет: орех, текстурированная, шт - фото 3
  • Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001NF, с подсветкой, цвет: орех, текстурированная, шт - фото 4
  • Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001NF, с подсветкой, цвет: орех, текстурированная, шт - фото 5
  • Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001NF, с подсветкой, цвет: орех, текстурированная, шт - фото 6
  • Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001NF, с подсветкой, цвет: орех, текстурированная, шт - фото 7
  • Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001NF, с подсветкой, цвет: орех, текстурированная, шт - фото 8
  • Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001NF, с подсветкой, цвет: орех, текстурированная, шт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
473 890 руб.  508 770 руб. 
Начислим 28434 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541673
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001NF, с подсветкой, цвет: орех, текстуриров
473 890 руб. -7%
508 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Глубина, см
15
Длина, м
100
Подсветка в комплекте
да
Габаритные размеры), см
70x15x100
Цвет изделия
орех
Высота, см
70
Габариты (ВxГxШ), мм
700x150x1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.7х0.15
Вес, кг.
32.8

Описание товара Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001NF, с подсветкой, цвет: орех, текстуриров

шкафчик с зеркалом и подсветкой, цвет орех, текстурированная, бельевая корзина.

Отзывы о товаре Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001NF, с подсветкой, цвет: орех, текстуриров




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Глубина, см
15
Длина, м
100
Подсветка в комплекте
да
Габаритные размеры), см
70x15x100
Цвет изделия
орех
Высота, см
70
Габариты (ВxГxШ), мм
700x150x1000
Страна производитель
Китай
Описание
шкафчик с зеркалом и подсветкой, цвет орех, текстурированная, бельевая корзина.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркало, зеркальный шкаф, 100 см AM.PM Sensation M30MCX1001NF, с подсветкой, цвет: орех, текстуриров - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 473890 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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