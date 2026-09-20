Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM Spirit 2.0 M71AMOX0801SA
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%24 390 руб. 26 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541669
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Spirit 2.0
Коллекция Spirit 2.0
-
В наличииЦена 25 990 руб. 27 990 руб.6498 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM Spirit 2.0 F70A02100 хром
-
В наличииЦена 39 290 руб.9823 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM Spirit 2.0 F70A10000 хром
-
В наличииЦена 33 790 руб.8448 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM Spirit 2.0 F70A20000 хром
-
В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитСиденье для унитаза AM.PM Spirit 2.0 C707857WH белый
-
В наличииЦена 43 890 руб.10973 руб. в СплитУнитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH белый
-
В наличииЦена 87 590 руб.21898 руб. в СплитИнсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS47001.701700...
-
В наличииЦена 48 590 руб. 52 290 руб.12148 руб. в СплитРаковина мебельная 100см AM.PM SPIRIT 2.0 M70AWCC1002WG белый
-
В наличииЦена 73 090 руб. 78 570 руб.18273 руб. в СплитРаковина мебельная 120см AM.PM SPIRIT 2.0 M70AWCD1202WG белый
-
В наличииЦена 19 890 руб.4973 руб. в СплитРаковина мебельная 60см AM.PM SPIRIT 2.0 M70AWCC0602WG белый
-
В наличииЦена 67 490 руб.16873 руб. в СплитУнитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700MBSC черный
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
нет
Подсветка в комплекте
да
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый
Материал боковин
алюминий
Наличие ручки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х60х4
Вес, кг.
28
Описание товара Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM Spirit 2.0 M71AMOX0801SA
Выверенный геометрический дизайн: идеально ровные поверхности в сочетании с четкими гранями. Ровное рассеянное свечение LED-подсветки идеально для нанесения макияжа. Инфракрасный сенсорный выключатель позволяет регулировать яркость жестом руки без прикосновения к самой поверхности зеркала. Функция антизапотевания создаёт все условия для использования зеркала сразу после принятия душа. На зеркало нанесена противоосколочная защитная плёнка, что делает ванную комнату безопасной для детей.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 23 290 руб. 23 940 руб.5823 руб. в СплитТумба под раковину подвесная 75см AM.PM Gem M90FHX07522WG белый
-
В наличииЦена 23 490 руб. 25 290 руб.5873 руб. в СплитТумба под раковину подвесная 65см AM.PM Like M80FHX0652WG белый
-
В наличииЦена 24 090 руб. 26 010 руб.6023 руб. в СплитТумба под раковину подвесная 80см AM.PM Like M80FHX0802WG белый
-
В наличииЦена 24 890 руб. 26 820 руб.6223 руб. в СплитТумба под раковину напольная 65см AM.PM Like M80FSX0652WG белый
-
В наличииЦена 25 390 руб.6348 руб. в СплитТумба под раковину напольная 75см AM.PM Gem M90FSX07522WG32 белы...
-
В наличииЦена 25 390 руб.6348 руб. в СплитТумба с нишей 1 ящик (pull-out) 60см AM.PM Func M8FFUX0601WG бел...
-
В наличииЦена 25 790 руб. 27 810 руб.6448 руб. в СплитТумба под раковину напольная 80см AM.PM Like M80FSX0802WG белый
-
В наличииЦена 25 790 руб.6448 руб. в СплитЗеркало, частично зеркальный шкаф, 85 см RedBlu by Damixa Palace...
-
В наличииЦена 26 990 руб. 29 070 руб.6748 руб. в СплитШкаф-колонна подвесной левый 30см AM.PM Gem M90CHL0306WG белый
-
В наличииЦена 26 990 руб.6748 руб. в СплитШкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306WG белый
-
В наличииЦена 27 890 руб. 30 060 руб.6973 руб. в СплитТумба с нишей 1 ящик (pull-out) 120см AM.PM Func M8FFUX1201OF де...
-
В наличииЦена 28 590 руб. 30 780 руб.7148 руб. в СплитШкаф-колонна напольный правый 30см AM.PM Gem M90CSR0306WG белый
Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
нет
Подсветка в комплекте
да
Страна производства
Германия
Цвет изделия
белый
Материал боковин
алюминий
Наличие ручки
нет
Страна производитель
Китай
Выверенный геометрический дизайн: идеально ровные поверхности в сочетании с четкими гранями. Ровное рассеянное свечение LED-подсветки идеально для нанесения макияжа. Инфракрасный сенсорный выключатель позволяет регулировать яркость жестом руки без прикосновения к самой поверхности зеркала. Функция антизапотевания создаёт все условия для использования зеркала сразу после принятия душа. На зеркало нанесена противоосколочная защитная плёнка, что делает ванную комнату безопасной для детей.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM Spirit 2.0 M71AMOX0801SA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Зеркало с LED-подсветкой 80см AM.PM Spirit 2.0 M71AMOX0801SA