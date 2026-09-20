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Зеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM Spirit 2.0 M71AMOX1001SA купить с доставкой в Москве
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Зеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM Spirit 2.0 M71AMOX1001SA

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Зеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM Spirit 2.0 M71AMOX1001SA - фото 1
Зеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM Spirit 2.0 M71AMOX1001SA - фото 2
Зеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM Spirit 2.0 M71AMOX1001SA - фото 3
Зеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM Spirit 2.0 M71AMOX1001SA - фото 4
Зеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM Spirit 2.0 M71AMOX1001SA - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
серебристый
  • Зеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM Spirit 2.0 M71AMOX1001SA - фото 1
  • Зеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM Spirit 2.0 M71AMOX1001SA - фото 2
  • Зеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM Spirit 2.0 M71AMOX1001SA - фото 3
  • Зеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM Spirit 2.0 M71AMOX1001SA - фото 4
  • Зеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM Spirit 2.0 M71AMOX1001SA - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541667
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Коллекция Spirit 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Spirit 2.0

Коллекция Spirit 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
нет
Подсветка в комплекте
да
Страна производства
Германия
Цвет изделия
серебристый
Материал боковин
алюминий
Наличие ручки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.6х0.04
Вес, кг.
33

Описание товара Зеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM Spirit 2.0 M71AMOX1001SA

Выверенный геометрический дизайн: идеально ровные поверхности в сочетании с четкими гранями. Ровное рассеянное свечение LED-подсветки идеально для нанесения макияжа. Инфракрасный сенсорный выключатель позволяет регулировать яркость жестом руки без прикосновения к самой поверхности зеркала. Функция антизапотевания создаёт все условия для использования зеркала сразу после принятия душа. На зеркало нанесена противоосколочная защитная плёнка, что делает ванную комнату безопасной для детей.

Отзывы о товаре Зеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM Spirit 2.0 M71AMOX1001SA




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
нет
Подсветка в комплекте
да
Страна производства
Германия
Цвет изделия
серебристый
Материал боковин
алюминий
Наличие ручки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Выверенный геометрический дизайн: идеально ровные поверхности в сочетании с четкими гранями. Ровное рассеянное свечение LED-подсветки идеально для нанесения макияжа. Инфракрасный сенсорный выключатель позволяет регулировать яркость жестом руки без прикосновения к самой поверхности зеркала. Функция антизапотевания создаёт все условия для использования зеркала сразу после принятия душа. На зеркало нанесена противоосколочная защитная плёнка, что делает ванную комнату безопасной для детей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM Spirit 2.0 M71AMOX1001SA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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