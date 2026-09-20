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Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like W83G-333-095CT профиль хром купить с доставкой в Москве
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Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like W83G-333-095CT профиль хром

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Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like W83G-333-095CT профиль хром - фото 1
Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like W83G-333-095CT профиль хром - фото 2
Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like W83G-333-095CT профиль хром - фото 3
Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like W83G-333-095CT профиль хром - фото 4
Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like W83G-333-095CT профиль хром - фото 5
Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like W83G-333-095CT профиль хром - фото 6
Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like W83G-333-095CT профиль хром - фото 7
Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like W83G-333-095CT профиль хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ограждение
  • Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like W83G-333-095CT профиль хром - фото 1
  • Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like W83G-333-095CT профиль хром - фото 2
  • Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like W83G-333-095CT профиль хром - фото 3
  • Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like W83G-333-095CT профиль хром - фото 4
  • Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like W83G-333-095CT профиль хром - фото 5
  • Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like W83G-333-095CT профиль хром - фото 6
  • Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like W83G-333-095CT профиль хром - фото 7
  • Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like W83G-333-095CT профиль хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 490 руб. 
Начислим 3990 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541647
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like W83G-333-095CT профиль хром
66 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Ограждение
Кол-во створок
1
Материал полотна
стекло
Материал профиля
алюминий
Монтаж
напольный
Размер уголка, см
95x95
Тип двери
раздвижная
Цвет профиля
хром
Цвет стекла
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.9х0.95х0.95
Вес, кг.
42

Описание товара Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like W83G-333-095CT профиль хром

Душевое ограждение от бренда AM PM из коллекции Like - прекрасный пример дизайна для любимого дома на все времена. Цвет профиля - хром. Размер (Ш/Г/В): 950x950x1900 мм. Материал ограждения - прозрачное стекло, алюминий. Толщина стекла - 5 мм. Форма - закругленная.. В комплект включен душевой поддон от бренда AM PM из коллекции Like, представленный в белом цвете. Размер (Ш/Г/В): 950x950x150 мм. Материал поддона - акрил. Форма - закругленная.

Отзывы о товаре Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like W83G-333-095CT профиль хром




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Ограждение
Кол-во створок
1
Материал полотна
стекло
Материал профиля
алюминий
Монтаж
напольный
Размер уголка, см
95x95
Тип двери
раздвижная
Цвет профиля
хром
Цвет стекла
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Душевое ограждение от бренда AM PM из коллекции Like - прекрасный пример дизайна для любимого дома на все времена. Цвет профиля - хром. Размер (Ш/Г/В): 950x950x1900 мм. Материал ограждения - прозрачное стекло, алюминий. Толщина стекла - 5 мм. Форма - закругленная.. В комплект включен душевой поддон от бренда AM PM из коллекции Like, представленный в белом цвете. Размер (Ш/Г/В): 950x950x150 мм. Материал поддона - акрил. Форма - закругленная.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевое ограждение 95x95 AM.PM Like W83G-333-095CT профиль хром - данный товар вы можете купить по цене 66490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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