Дверь душевая 110х195 стекло прозрачное AM.PM Gem Solo W90G-110-1-195BT профиль черный
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Характеристики
Тип товара
Душевые ограждения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 190 руб.
В наличии
Код товара: 541582
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45 190 руб.
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Коллекция Gem Solo
Коллекция Gem Solo
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В наличииЦена 45 190 руб.11298 руб. в СплитДверь душевая 110х195 стекло прозрачное AM.PM Gem Solo W90G-110-...
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В наличииЦена 40 990 руб.10248 руб. в СплитДверь душевая 110х195 стекло прозрачное AM.PM Gem Solo W90G-110-...
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В наличииЦена 47 090 руб.11773 руб. в СплитДверь душевая 140х195 стекло прозрачное AM.PM Gem Solo W90G-140-...
Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевые ограждения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.95х1.1х0.03
Вес, кг.
22
Описание товара Дверь душевая 110х195 стекло прозрачное AM.PM Gem Solo W90G-110-1-195BT профиль черный
Душевая дверь отличается практичностью и функциональностью. Изделие произведено из ударопрочного закаленного стекла, которое надежно фиксируется в нержавеющий алюминиевый профиль при помощи системы скрытых креплений. Ширина конструкции может быть увеличена путем регулирования каркаса на 20 мм, что решает проблему неровных стен.Безупречную и плавную работу двери обеспечивают двойные металлические ролики на металлоподшипниках. Конструкция максимально герметична и предотвращает попадание воды на пол ванной комнаты.
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Душевая дверь отличается практичностью и функциональностью. Изделие произведено из ударопрочного закаленного стекла, которое надежно фиксируется в нержавеющий алюминиевый профиль при помощи системы скрытых креплений. Ширина конструкции может быть увеличена путем регулирования каркаса на 20 мм, что решает проблему неровных стен.Безупречную и плавную работу двери обеспечивают двойные металлические ролики на металлоподшипниках. Конструкция максимально герметична и предотвращает попадание воды на пол ванной комнаты.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Дверь душевая 110х195 стекло прозрачное AM.PM Gem Solo W90G-110-1-195BT профиль черный - по цене 45190 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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